Empresa de aseo advierte que decretos elevan más del 50% sus costos operativos

La empresa Aseo Urbano Piraí advirtió que el Decreto Supremo 5516 provocó un incremento en los costos de combustibles y mano de obra, lo que impacta en más del 50% de sus costos operativos, principalmente en la flota de camiones de recolección domiciliaria.

A través de un comunicado, la firma informó que envió cartas formales y participó en mesas técnicas con su entidad contratante, la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz (Emacruz), con el objetivo de buscar soluciones a esta situación; sin embargo, denunció que hasta la fecha no recibió respuestas ni medidas concretas.

“La prestación del servicio de aseo urbano no puede sostenerse si no se paga y si los costos se incrementan, alterando las condiciones originalmente acordadas en el contrato”, señala el pronunciamiento.

La empresa Aseo Urbano Piraí remarcó que mantiene su compromiso con Santa Cruz y la salud pública, asegurando que realizó esfuerzos extraordinarios para continuar con el servicio pese al incremento de costos.

En ese marco, la empresa exigió el reajuste del contrato a los precios actuales, advirtiendo que la sostenibilidad del servicio depende de la adecuación de las condiciones contractuales a la nueva realidad económica.

El gerente de operaciones de la empresa Piraí, Marcelo Delfín, agregó que este martes realizarán una caravana ‘Por una ciudad limpia’ en donde exigirán un reajuste de precios a Emacruz.

“Conforme los recursos se están agotando esto significa en una paralización progresiva del servicio de aseo urbano. Queremos mantener una ciudad limpia, pedimos a la población comprensión, pero eso se ha vuelto insostenible”, agregó Delfín.

Se aguarda que en las próximas horas Emacruz pueda emitir un pronunciamiento al respecto.

Mira la programación en Red Uno Play