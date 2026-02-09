El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, presentó este lunes el Protocolo de Actuación Ciudadana en Siniestros Viales, una herramienta que tiene como objetivo proteger a las víctimas, preservar las evidencias y garantizar una justicia eficaz tras los accidentes de tránsito.

Mariaca explicó que el instrumento fue elaborado con la cooperación de la ONG Cruz Prevencionista y está dirigido a conductores, peatones, testigos, familiares y medios de comunicación, tomando en cuenta que establece acciones cruciales que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte luego de un siniestro vial.

“Este instrumento tiene el propósito de proteger a las víctimas y al mismo tiempo preservar las evidencias necesarias para que la verdad no se pierda y la justicia pueda actuar con eficacia. Se promueve el principio fundamental de prestar socorro a las víctimas”, afirmó.

Asimismo, señaló que el protocolo establece pautas claras para evitar la contaminación de la escena del siniestro y prevenir delitos, como la omisión de socorro.

La Fiscalía General del Estado y la ONG Cruz Prevencionista anunciaron que iniciarán una campaña de difusión del protocolo en todo el país, con el fin de promover su aplicación y fortalecer la atención ciudadana ante accidentes de tránsito.

