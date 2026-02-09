TEMAS DE HOY:
Policial

Fiscalía lanza protocolo de actuación ciudadana en siniestros viales

El documento, creado junto a la ONG Cruz Prevencionista, da pautas para que la escena no sea contaminada y la justicia pueda actuar con pruebas reales. Iniciarán una campaña masiva para que peatones, choferes y medios de comunicación sepan los pasos críticos tras un siniestro.

Red Uno de Bolivia

09/02/2026 14:49

Presentación del Protocolo de accidente de tránsito. Foto Fiscalía General
La Paz, Bolivia

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, presentó este lunes el Protocolo de Actuación Ciudadana en Siniestros Viales, una herramienta que tiene como objetivo proteger a las víctimas, preservar las evidencias y garantizar una justicia eficaz tras los accidentes de tránsito.

Mariaca explicó que el instrumento fue elaborado con la cooperación de la ONG Cruz Prevencionista y está dirigido a conductores, peatones, testigos, familiares y medios de comunicación, tomando en cuenta que establece acciones cruciales que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte luego de un siniestro vial.

Este instrumento tiene el propósito de proteger a las víctimas y al mismo tiempo preservar las evidencias necesarias para que la verdad no se pierda y la justicia pueda actuar con eficacia. Se promueve el principio fundamental de prestar socorro a las víctimas”, afirmó.

Asimismo, señaló que el protocolo establece pautas claras para evitar la contaminación de la escena del siniestro y prevenir delitos, como la omisión de socorro.

La Fiscalía General del Estado y la ONG Cruz Prevencionista anunciaron que iniciarán una campaña de difusión del protocolo en todo el país, con el fin de promover su aplicación y fortalecer la atención ciudadana ante accidentes de tránsito.

 

