Duelo en la familia yungueña: Dan el último adiós a joven bachiller víctima del accidente en la calle Arapata

En medio de escenas de profundo dolor, la comunidad de los Yungas y los socios del mercado legal de la hoja de coca despidieron hoy a Abel, el joven de 17 años que perdió la vida fatídicamente en el accidente provocado por un minibús sin frenos en la calle Arapata, de la ciudad de La Paz. El suceso, que deja un saldo de dos fallecidos y nueve heridos, encendió las alarmas sobre la seguridad vial en la zona.

Abel era estudiante de sexto de secundaria de la Unidad Educativa Juan Francisco Bedregal. Su maestra de Lenguaje, la profesora Ruth Zurita, lo recordó entre lágrimas como un joven con "bastantes ilusiones" que ya se preparaba para su acto de promoción.

"Es una pérdida que vamos a sentir tanto sus compañeros como sus profesores; él ha dejado un vacío inmenso en nuestra historia", manifestó durante el velorio desarrollado en instalaciones de Adepcoca.

Sus padres, don Diego y doña Marleny, junto a sus compañeros de curso, clamaron por justicia y pidieron que este hecho no quede en la impunidad, señalando la responsabilidad del conductor en el mantenimiento preventivo de su vehículo.

A raíz de esta tragedia, los vecinos y dolientes que se congregaron en la zona reiteraron su solicitud a la Alcaldía de La Paz y a la Dirección de Tránsito para que la calle Arapata sea habilitada como una sola ruta exclusivamente de subida.

La pendiente pronunciada de esta vía es señalada como un factor de riesgo crítico.

"Por la falta de mantenimiento y el peligro de la bajada ha tenido que suceder esto. No es la primera vez que los frenos fallan en este sector; la solución es que esta calle solo sea para subir y evitar que los vehículos bajen sin control hacia el mercado", expresó Daynor Choque, presidente de Adepcoca.

Los dirigentes de la institución cocalera recordaron que las víctimas son productores que llegaron desde los Yungas a la ciudad de La Paz para comercializar su producto, por lo que hicieron un llamado a todos los conductores para verificar el estado de sus frenos y realizar mantenimientos constantes.

"Este dolor embarga a toda la familia cocalera. Pedimos responsabilidad para que no se pierdan más vidas de jóvenes con futuro en solo segundos"*, señaló Choque.

Actualmente nueve heridos se encuentran en el Hospital Arco Iris tras el accidente suscitado la noche del domingo, que dejó el saldo de dos fallecidos.

