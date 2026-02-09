Iba a casarse, él murió, y después supo que llevaba una doble vida

Lo que parecía una historia de amor marcada por la tragedia terminó convirtiéndose en una de las traiciones más dolorosas. Kaitlin Palmieri perdió a su prometido el mismo día en que debía casarse. Tres años después, Instagram le mostró una verdad que jamás imaginó.

Todo comenzó en 2018, cuando Kaitlin conoció a Eric en una aplicación de citas.

“Desde el primer momento supe que era especial”, contó en una entrevista con The Sun.

Con el tiempo, la relación se fortaleció. Ella incluso le confesó que había perdido a su anterior novio en un accidente, una experiencia que la había marcado profundamente. Eric la acompañó emocionalmente y se convirtió en su principal apoyo.

Seis meses después, ya vivían juntos.

Una propuesta, un futuro y un sueño

En diciembre de 2019, Eric le pidió matrimonio. Kaitlin aceptó sin dudar.

“Pensé que nunca volvería a ser feliz después de perder a Mike. Pero ahí estaba, lista para comenzar otra vida”, recordó.

La boda estaba prevista para agosto de 2020. Un día antes, cumplieron con la tradición de pasar la última noche separados.

Pero jamás llegó al altar.

La llamada que lo cambió todo

La mañana de la boda, Kaitlin notó varias llamadas perdidas. Pensó que se había quedado dormida.

Cuando llamó a su madre, escuchó un tono extraño.

“Bajá al vestíbulo”, le dijo.

Minutos después, recibió la peor noticia: Eric había muerto esa mañana.

“Sentí ira, dolor, vacío… todo al mismo tiempo”, relató.

Durante años, vivió en duelo. Conservó el anillo, recordaba a su prometido y honraba su memoria.

Hasta que en 2023, todo cambió.

Instagram reveló la verdad

En el cumpleaños de Eric, Kaitlin navegaba por Instagram cuando vio una publicación que llamó su atención. Contenía su nombre completo, su fecha de nacimiento y una dedicatoria.

Era de otra mujer.

“Decía que habían pasado su último cumpleaños juntos”, explicó.

Confundida, decidió escribirle.

La respuesta fue devastadora.

Una doble vida

La mujer confesó que había conocido a Eric en 2019, en la misma app donde conoció a Kaitlin. Vivía en otro estado y lo veía cuando él decía viajar por trabajo.

Incluso seguían en contacto apenas 15 días antes de la boda.

“Me sentí enferma, mareada, sin poder respirar”, confesó.

De golpe, Kaitlin entendió que el hombre por el que había llorado durante años no era quien creía.

“Lloré por alguien que no conocía”

Con apoyo de su familia y amigos, logró recomponerse.

“Fue duro aceptar que perdí años llorando por alguien que no era real”, dijo.

Sin embargo, conocer la verdad también la liberó.

En enero de 2024 volvió a creer en el amor. Meses después, se comprometió nuevamente.

Su boda está prevista para abril.

“Hoy soy feliz. Quiero que otros sepan que incluso en la oscuridad, siempre puede volver la esperanza”, concluyó.

