Segundos de terror, disparos, una maniobra desesperada y una huida a toda velocidad. Así fue el impactante intento de asalto que vivió un conductor en una autopista de Chile y que quedó registrado en una cámara a bordo.

El hecho ocurrió en el sector de Quilicura, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, cuando un hombre y su acompañante circulaban rumbo a la autopista Vespucio Norte.

Todo parecía normal… hasta que fueron interceptados.

Una trampa en plena subida

En las imágenes se observa cómo el vehículo de los delincuentes se ubica entre una camioneta blanca y el auto de la víctima, cerrándole el paso.

Mientras tomaban la salida hacia la autopista, los asaltantes frenaron de manera brusca y bloquearon el camino.

De inmediato, dos sujetos descendieron del automóvil por el lado derecho, armados.

Disparos y pánico

Sin dar tiempo a reaccionar, uno de los delincuentes abrió fuego contra el parabrisas.

El impacto del disparo quedó registrado en el vidrio.

Lejos de detenerse, el conductor tomó una decisión extrema: aceleró con todo para escapar.

Atropelló a uno de los atacantes

En su intento por huir, el vehículo embistió a uno de los asaltantes, quien salió despedido varios metros por la fuerza del impacto.

El conductor logró romper el cerco y se lanzó a toda velocidad por la autopista.

Mientras escapaban, se escucha a los ocupantes comentar lo ocurrido, aún en estado de shock.

“Dicen que esta pasada es peligrosa…”, había advertido una de las acompañantes minutos antes del ataque.

Una nueva modalidad de robo

Según medios locales, este tipo de asalto se ha vuelto cada vez más frecuente en Chile.

Los delincuentes aprovechan curvas, subidas o salidas estrechas para:

Bloquear el paso

Obligar a frenar

Descender armados

Robar a los conductores atrapados

Las autoridades advierten que se trata de una modalidad altamente peligrosa, ya que pone en riesgo tanto a las víctimas como a otros automovilistas.

Video clave para la investigación

El registro captado por la cámara del vehículo ya circula en redes sociales y fue entregado a la policía.

El material podría ser clave para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se reportaron heridos entre las víctimas del intento de robo.

