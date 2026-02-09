Padre se arrodilla tras ver que sus hijos sobrevivieron a un accidente

Un instante de descuido estuvo a punto de terminar en tragedia, pero un verdadero milagro conmovió a miles de personas en redes sociales.

Un video que se ha vuelto viral muestra el dramático momento en que dos niños pequeños logran escapar de un vehículo en movimiento, segundos antes de que este caiga por un barranco.

Un descuido que casi cuesta caro

Según se observa en las imágenes, el conductor descendió de su automóvil por unos instantes, dejando a sus hijos dentro del vehículo.

Por razones que aún no fueron aclaradas, el motorizado comenzó a retroceder lentamente sin control.

En cuestión de segundos, la situación se volvió desesperante.

Los niños lograron escapar

Mientras el vehículo avanzaba cuesta abajo, los pequeños reaccionaron rápidamente y lograron abrir las puertas para salir.

Las imágenes captan el momento exacto en que los niños abandonan el auto en movimiento y caen al suelo, evitando ser arrastrados hacia el barranco.

Milagrosamente, ninguno de ellos resultó herido.

La reacción del padre

Al notar lo que ocurría, el padre corrió desesperado para intentar detener el vehículo.

Sin embargo, al ver que sus hijos ya estaban fuera y se encontraban sanos y salvos, se detuvo en medio del camino.

Visiblemente emocionado, el hombre se arrodilló y levantó las manos al cielo para agradecer a Dios por lo ocurrido.

La escena conmovió a miles de usuarios.

Un video que recorrió el mundo

El registro fue compartido miles de veces en redes sociales, donde los internautas destacaron:

La valentía de los niños

La rápida reacción

El gesto de fe del padre

Muchos coincidieron en que se trató de un verdadero milagro.

Llamado a la prevención

El video también generó debate sobre la importancia de tomar medidas de seguridad al descender de un vehículo, especialmente cuando hay niños a bordo.

Especialistas recomiendan:

Activar siempre el freno de mano

Apagar el motor

Verificar que el vehículo esté completamente detenido

No dejar menores solos dentro del auto

