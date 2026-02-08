TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz participa del Electropreste y destaca el rol de la juventud

Red Uno de Bolivia

08/02/2026 15:42

El presidente Rodrigo Paz participó del Electropreste, una fiesta que en los últimos años ha ganado protagonismo en el carnaval paceño y que se caracteriza por la alta concentración de jóvenes que llegan hasta la ciudad de El Alto.

La presencia del mandatario quedó registrada en un video que fue compartido en sus redes sociales, donde se observa el ambiente festivo y el espíritu juvenil que marcó el evento. En las imágenes, Paz destaca el papel de la juventud y la diversidad cultural del país.

 

“Desde El Alto, esta es una Bolivia gigante, diversa que, a través de su juventud y su cultura, va a transformar a la patria. Este es el poder que tiene Bolivia”, señala el presidente.

El video concluye con un eufórico Rodrigo Paz coreando “Bolivia, Bolivia” junto a los jóvenes presentes.

El Electropreste surgió en 2016 por iniciativa del dúo boliviano de música electrónica Animal Print, conformado por Aníbal Aguilar y Marco Cuba, junto a la artista Ivana Alvestegui, con el objetivo de promover un evento que una a los bolivianos a través de las tradiciones, pero con un lenguaje moderno.

 

