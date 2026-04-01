Los animales rescatados por Bomberos dan su pronóstico del partido entre Bolivia e Irak

La expectativa por el encuentro entre las selecciones de Bolivia e Irak ha tomado un matiz emotivo gracias a la participación de miembros ‘adoptados’ de los Bomberos de la Policía en Santa Cruz. En una actividad organizada por la unidad, los perros y gatos rescatados de las calles ‘predijeron’ con entusiasmo un triunfo contundente para el combinado nacional.

La fe en el equipo boliviano no solo reside en la hinchada tradicional, sino que se ha extendido a estos fieles compañeros. Al respecto, uno de los efectivos a cargo manifestó: “Toda Bolivia está a favor y nuestras mascotas también”.

El ambiente de optimismo es total y los uniformados se animaron incluso a dar un marcador exacto basándose en la energía de sus protegidos. Un representante de los Bomberos sentenció el resultado final con absoluta seguridad: “Hoy ganamos 2 a 1. Goles de Miguelito y Henry Vaca”.

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