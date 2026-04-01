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La gran batalla

¡La Verde se siente en todo! Duelo de Voces arranca con apoyo total a Bolivia

El programa inició con una noche cargada de energía, música y respaldo a la selección boliviana en la previa del decisivo duelo ante Irak.

Silvia Sanchez

31/03/2026 21:07

¡La Verde se siente en todo! Duelo de Voces arranca con apoyo total a Bolivia
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción por La Verde no solo se vive en las calles… también se canta sobre el escenario.

Este martes, La Gran Batalla – Duelo de Voces arrancó su jornada con un mensaje claro: Bolivia está primero. A pocas horas del decisivo partido ante Irak, el programa se convirtió en una plataforma de aliento, energía y esperanza para la selección.

La noche comenzó con una presentación especial de Los Duendes, quienes encendieron el escenario con una canción dedicada a Bolivia y al fútbol, poniendo la piel de gallina a más de uno y marcando el tono de una velada distinta.

Desde ese momento, el mensaje fue uno solo: apoyo total.

¡La Verde se siente en todo! Duelo de Voces arranca con apoyo total a Bolivia

Presentadores y jurados no se quedaron atrás. Entre sonrisas, nervios y mucha expectativa, compartieron su “pálpito” para el partido, coincidiendo en algo que hoy une a todo el país: la confianza en una victoria de La Verde.

Mientras tanto, en Monterrey, la hinchada boliviana ya vive una fiesta, con el ánimo a flor de piel y la ilusión intacta de volver a un Mundial.

Y es que esta no es una noche cualquiera.

Hoy, la música, la televisión y el fútbol laten al mismo ritmo. Hoy, todo un país canta, sueña… y alienta.

Porque cuando juega Bolivia, el apoyo se siente en todas partes

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