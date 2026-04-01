Sube la presión: tres participantes buscan salvarse en la gala de eliminación

La emoción está al máximo y no hay margen para fallar. La Gran Batalla – Duelo de Voces vive su segunda noche de la primera semana de eliminación, y el escenario se prepara para una jornada cargada de talento, tensión… y decisiones que pueden cambiarlo todo.

Con los puntajes cada vez más ajustados, los participantes sienten la presión en cada ensayo. Ya no basta con cantar bien: ahora hay que destacar, conectar y convencer.

Los protagonistas de esta noche

Tres voces subirán al escenario con un solo objetivo: evitar la zona de eliminación y seguir en competencia:

Anyela Rengifo

Mikaela Malky

Luis Urgel

Cada presentación será clave. Un error puede costar caro… pero una gran actuación puede darles un respiro.

Así está la competencia

La tabla ya empieza a marcar diferencias:

Esteban Garnica lidera con 6.7 puntos, consolidándose como uno de los favoritos

lidera con 6.7 puntos, consolidándose como uno de los favoritos Natalia Alcázar se mantiene firme con 4.7

se mantiene firme con 4.7 Enrique Cuéllar y Nickole Vargas, con 4.3, se encuentran en zona de riesgo

En esta etapa, cada décima cuenta… y puede definir quién sigue y quién se va.

Competencia al límite

La tensión crece porque los participantes con menor puntaje deberán enfrentarse en duelo directo. Y esta vez, uno no regresará.

La consigna es clara: darlo todo o despedirse.

¿Cuándo verlo?

La cita es esta noche a las 20:45 por La Gran Batalla – Duelo de Voces, a través de Red Uno.

Porque en este escenario no solo gana el que canta mejor… gana el que sabe brillar bajo presión

Mira la programación en Red Uno Play