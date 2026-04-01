Sube la presión: tres participantes buscan salvarse en la gala de eliminación

La competencia entra en su fase más intensa y tres participantes subirán al escenario en una noche donde cada nota puede definir su futuro.
31/03/2026 20:54
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La emoción está al máximo y no hay margen para fallar. La Gran Batalla – Duelo de Voces vive su segunda noche de la primera semana de eliminación, y el escenario se prepara para una jornada cargada de talento, tensión… y decisiones que pueden cambiarlo todo.
Con los puntajes cada vez más ajustados, los participantes sienten la presión en cada ensayo. Ya no basta con cantar bien: ahora hay que destacar, conectar y convencer.
Los protagonistas de esta noche
Tres voces subirán al escenario con un solo objetivo: evitar la zona de eliminación y seguir en competencia:
Cada presentación será clave. Un error puede costar caro… pero una gran actuación puede darles un respiro.
Así está la competencia
La tabla ya empieza a marcar diferencias:
En esta etapa, cada décima cuenta… y puede definir quién sigue y quién se va.
Competencia al límite
La tensión crece porque los participantes con menor puntaje deberán enfrentarse en duelo directo. Y esta vez, uno no regresará.
La consigna es clara: darlo todo o despedirse.
¿Cuándo verlo?
La cita es esta noche a las 20:45 por La Gran Batalla – Duelo de Voces, a través de Red Uno.
Porque en este escenario no solo gana el que canta mejor… gana el que sabe brillar bajo presión
Mira la programación en Red Uno Play
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