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La gran batalla

Sube la presión: tres participantes buscan salvarse en la gala de eliminación

La competencia entra en su fase más intensa y tres participantes subirán al escenario en una noche donde cada nota puede definir su futuro.

Silvia Sanchez

31/03/2026 20:54

Sube la presión: tres participantes buscan salvarse en la gala de eliminación
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción está al máximo y no hay margen para fallar. La Gran Batalla – Duelo de Voces vive su segunda noche de la primera semana de eliminación, y el escenario se prepara para una jornada cargada de talento, tensión… y decisiones que pueden cambiarlo todo.

Con los puntajes cada vez más ajustados, los participantes sienten la presión en cada ensayo. Ya no basta con cantar bien: ahora hay que destacar, conectar y convencer.

Los protagonistas de esta noche

Tres voces subirán al escenario con un solo objetivo: evitar la zona de eliminación y seguir en competencia:

  • Anyela Rengifo
  • Mikaela Malky
  • Luis Urgel

Cada presentación será clave. Un error puede costar caro… pero una gran actuación puede darles un respiro.

Así está la competencia

La tabla ya empieza a marcar diferencias:

  • Esteban Garnica lidera con 6.7 puntos, consolidándose como uno de los favoritos
  • Natalia Alcázar se mantiene firme con 4.7
  • Enrique Cuéllar y Nickole Vargas, con 4.3, se encuentran en zona de riesgo

En esta etapa, cada décima cuenta… y puede definir quién sigue y quién se va.

Competencia al límite

La tensión crece porque los participantes con menor puntaje deberán enfrentarse en duelo directo. Y esta vez, uno no regresará.

La consigna es clara: darlo todo o despedirse.

¿Cuándo verlo?

La cita es esta noche a las 20:45 por La Gran Batalla – Duelo de Voces, a través de Red Uno.

Porque en este escenario no solo gana el que canta mejor… gana el que sabe brillar bajo presión

Mira la programación en Red Uno Play

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