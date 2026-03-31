La segunda presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces tuvo como protagonista a Enrique Cuéllar, del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda, quien llegó con una propuesta que fusionó lo urbano con lo folclórico.

El participante interpretó una nueva versión de “Te he prometido” de Leo Dan, apostando por una reinvención cargada de identidad y sentimiento.

Una propuesta que generó sensaciones mixtas

El jurado coincidió en destacar la creatividad y el riesgo artístico, aunque también marcó aspectos a mejorar.

Alenir Echeverría valoró el impacto emocional:

“Me ha llegado al corazón… es uno de los ritmos que más me impactó”.

Por su parte, Tito Larenti resaltó la idea, pero cuestionó la ejecución:

“Hubo creatividad, pero no sentí comodidad… la canción quedó como chiquita”.

Marco Veizaga destacó la propuesta musical:

“Nos muestran alternativas del país… pero faltó un momento de explosión”.

Mientras que Diego Ríos apuntó a lo interpretativo:

“La versión fue extraordinaria, pero faltó más sentimiento en el estribillo”.

Enrique Cuéllar apuesta por lo urbano-folclórico, pero no logra convencer del todo

Puntaje y evaluación

Tras las devoluciones, Enrique obtuvo un puntaje de 4.3, quedando en una zona comprometida en una semana donde cada presentación puede definir el futuro en la competencia.

Reacción del equipo

Desde el equipo, Lilibeth Temo agradeció las observaciones del jurado y aseguró que continuarán trabajando para mejorar en las próximas galas.

Competencia al límite

La presentación dejó una sensación clara: la apuesta fue fuerte, pero faltó el golpe final.

En una semana donde todo cuenta, Enrique deberá subir el nivel si quiere mantenerse en carrera.

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