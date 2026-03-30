¿Cuándo será el primer Día del Peatón en Cochabamba? Analizan nueva fecha

La Alcaldía de Cochabamba analiza reprogramar el primer Día del Peatón del año, luego de que la actividad fuera suspendida debido a solicitudes de distintos sectores por el feriado largo de Semana Santa.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, informó que se llevan adelante reuniones con municipios del eje metropolitano, desde Sipe Sipe hasta Sacaba, para consensuar una nueva fecha. Una de las propuestas plantea realizar la jornada el último domingo de mayo.

Explicó que la decisión final se tomará en coordinación con la Gobernación y otros municipios, con el objetivo de evitar conflictos con otras actividades y establecer una fecha fija que permita a la población planificar con anticipación.

Gutiérrez destacó que el Día del Peatón busca promover la convivencia familiar y reducir los niveles de contaminación, aunque señaló que en época de lluvias este impacto es menor, a diferencia del invierno, cuando la calidad del aire suele empeorar.

Actualmente, Cochabamba cuenta con tres jornadas de este tipo: el Día Nacional del Peatón en septiembre, otra en diciembre y la que tradicionalmente se realizaba en abril, la cual será reprogramada.

La Alcaldía remarcó que la actividad no será anulada, sino modificada, y que la nueva fecha será definida en consenso con los municipios de la región metropolitana.



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