TEMAS DE HOY:
Feminicidio Atraco armado accidente de tránsito

29ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Explosión por gas deja una mujer herida y destroza una habitación en Vinto, Cochabamba

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo por la acumulación de gas en el inmueble. La deflagración se activó cuando se encendió un foco, lo que generó la explosión.

Cristina Cotari

30/03/2026 10:48

Explosión por gas deja una mujer herida y destroza una habitación en Vinto,. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una explosión en una vivienda del municipio de Vinto, en Cochabamba, dejó a una mujer con quemaduras de primer y segundo grado, además de daños materiales en el inmueble.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo por la acumulación de gas al interior de la casa. La deflagración se activó cuando se encendió un foco, lo que generó la explosión.

El director departamental de Bomberos, Marco Barbeyto, indicó que el siniestro provocó daños de consideración en la infraestructura. Los muros de concreto de una habitación colapsaron y un vehículo que se encontraba en el lugar también resultó afectado.

La mujer fue auxiliada y trasladada a un centro de salud para recibir atención médica, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho.

Desde Bomberos recomendaron a la población verificar posibles fugas de gas y evitar la manipulación de interruptores eléctricos en espacios donde exista acumulación, con el fin de prevenir emergencias similares.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD