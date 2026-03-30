Explosión por gas deja una mujer herida y destroza una habitación en Vinto, Cochabamba

Una explosión en una vivienda del municipio de Vinto, en Cochabamba, dejó a una mujer con quemaduras de primer y segundo grado, además de daños materiales en el inmueble.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo por la acumulación de gas al interior de la casa. La deflagración se activó cuando se encendió un foco, lo que generó la explosión.

El director departamental de Bomberos, Marco Barbeyto, indicó que el siniestro provocó daños de consideración en la infraestructura. Los muros de concreto de una habitación colapsaron y un vehículo que se encontraba en el lugar también resultó afectado.

La mujer fue auxiliada y trasladada a un centro de salud para recibir atención médica, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho.

Desde Bomberos recomendaron a la población verificar posibles fugas de gas y evitar la manipulación de interruptores eléctricos en espacios donde exista acumulación, con el fin de prevenir emergencias similares.

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