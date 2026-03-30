Crecida de ríos por lluvias mantiene activa Alerta Naranja en La Paz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta hidrológica de prioridad naranja ante el riesgo de incremento en el caudal de ríos que atraviesan el municipio de La Paz, debido a las persistentes lluvias en la región.

El encargado del Centro de Monitoreo de Alerta Temprana, Jorge Arias, informó que actualmente los niveles de los ríos se mantienen en rango amarillo, es decir, dentro de parámetros normales, aunque no se descartan crecidas en las próximas horas.

“Los niveles de los ríos actualmente están en amarillo (…) si se estima crecidas de caudal se hará la respectiva notificación”, indicó desde el sistema de monitoreo, que opera las 24 horas del día.

Uno de los puntos de atención es el río Irpavi, donde se realiza seguimiento constante, especialmente en la parte alta, para anticipar cualquier incremento significativo del caudal.

Asimismo, se prevé que las lluvias continúen durante la semana, con precipitaciones dispersas en la mañana y más intensas por la tarde, lo que podría influir en el comportamiento de los ríos.

Las autoridades recomendaron a la población evitar acercarse a las riberas y circular con precaución en puentes y zonas cercanas, además de mantenerse informada a través de la aplicación “Alertas La Paz” y canales oficiales.

El monitoreo se mantiene activo ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo a la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play