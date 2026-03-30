Ruta en el tramo Unduavi - Chulumani se cierra por derrumbes, informa la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este lunes que cerró el tránsito en el sector San Juan y Solario del tramo La Paz – Unduavi – Santa Bárbara debido a derrumbes y pérdida de plataforma.

La entidad publicó en sus redes sociales que los derrumbes se registraron con caída de rocas y pérdida de plataforma en el tramo La Paz – Unduavi – Santa Bárbara, específicamente en el subtramo Chuspipata – Yolosita, conocido como el “Camino de la Muerte”.

Los eventos se presentaron en el sector San Juan, donde se produjo un derrumbe con caída de rocas que permanece activo, motivo por el cual la empresa de conservación se mantiene en espera hasta que las condiciones permitan el ingreso de maquinaria para realizar los trabajos de limpieza correspondientes.

Asimismo, en el sector Solario se registró un derrumbe con caída de rocas y pérdida de plataforma, situación que actualmente se encuentra en evaluación técnica debido a la inestabilidad del terreno.

Las condiciones climáticas en el sector se mantienen nubladas con llovizna, lo que incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos. Por esta razón, ambos sectores se encuentran sin tránsito vehicular hasta nuevo aviso.

La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, continúa con el levantamiento de información para la elaboración del informe técnico correspondiente, mientras se coordina la intervención necesaria para restablecer la transitabilidad en la zona.

Con información de ABI.



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