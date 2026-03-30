ABC advierte déficit presupuestario para el mantenimiento de la ruta a los Valles cruceños

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la transitabilidad en la carretera antigua entre Cochabamba y Santa Cruz se mantiene habilitada de forma parcial, debido a las constantes lluvias y derrumbes que afectan varios tramos.

El gerente regional de la ABC en Santa Cruz, Miguel Rojas, explicó que actualmente solo se permite el paso de vehículos pequeños y medianos, mientras que el tránsito de transporte pesado fue restringido por los riesgos que representan en zonas inestables.

“Tenemos sectores con barro y humedad donde los camiones cargados no pueden subir pequeños tramos, lo que genera embotellamientos e incluso vehículos atrapados en áreas de derrumbe”, señaló.

Entre los puntos más críticos se identifican Petacas, Chorro viejo y El Playón, donde maquinaria trabaja de forma permanente; sin embargo, las lluvias constantes vuelven a generar problemas en la plataforma vial.

Rojas indicó que existe un plan de emergencia impulsado por el Gobierno nacional que contempla inversiones por al menos 127 millones de bolivianos para proyectos en estas zonas, buscando soluciones definitivas a los deslizamientos.

No obstante, advirtió que el mantenimiento actual es insuficiente debido a limitaciones presupuestarias. “Contamos con unos 5 millones de bolivianos, pero se necesitarían entre 10 y 11 millones para un mantenimiento adecuado”, explicó.

Asimismo, mencionó que factores como la deforestación y lluvias excepcionales registradas en meses pasados provocaron la activación de fallas geológicas, agravando la situación en distintos sectores de la ruta.

Desde la ABC aseguran que se prioriza la atención de emergencias y trabajos puntuales, mientras se espera garantizar la estabilidad de la vía que conecta el eje central del país.

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