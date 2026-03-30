¿Se puede viajar a Cochabamba y Sucre? Esto informan desde la Terminal Bimodal en Santa Cruz

La situación en la Terminal Bimodal es de incertidumbre para decenas de pasajeros que buscan viajar hacia Cochabamba, debido al cierre de las principales carreteras afectadas por las intensas lluvias.

Según el reporte en el lugar, tanto la carretera antigua como la nueva hacia Cochabamba se encuentran inhabilitadas. En el caso de la vía antigua, el paso fue cerrado en la zona de La Angostura por derrumbes y mazamorra, lo que obligó incluso al retorno de vehículos que ya se encontraban en ruta.

Por su parte, la carretera nueva también presenta restricciones, principalmente en el sector de El Sillar, donde se registran deslizamientos y deterioro de la vía a causa de las precipitaciones.

Operadores de transporte confirmaron que, por el momento, no se están vendiendo pasajes hacia Cochabamba ni a Sucre, debido a la falta de condiciones para garantizar un tránsito seguro. La única ruta habilitada actualmente es hacia La Paz.

Mientras tanto, los viajeros permanecen a la espera de una autorización oficial por parte de Tránsito que permita reanudar las salidas, en medio de la preocupación por la continuidad de las lluvias y el estado de las carreteras.

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