ABC restringe el paso de camiones en la ruta a los Valles, ¿hasta cuándo?

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) determinó el cierre total para camiones de alto tonelaje en el tramo La Angostura – Bermejo, en los Valles cruceños, debido a las intensas lluvias que han generado constantes derrumbes, mazamorras y caída de rocas en la zona.

Según el comunicado oficial, la medida busca resguardar la seguridad de los transportistas y usuarios que circulan por esta importante vía interdepartamental. El cierre se ejecuta con el apoyo de la Policía Caminera, mediante controles instalados en los retenes de La Angostura y Samaipata.

La restricción inició a las 16:00 horas del domingo 29 de marzo y se extenderá, en principio, hasta las 09:00 de la mañana del lunes 30 de marzo, aunque la reapertura del tramo dependerá de las condiciones climáticas y de la evaluación técnica del estado de la carretera.

Desde la ABC exhortaron a los conductores a respetar la señalización y los comunicados oficiales, evitando poner en riesgo sus vidas ante posibles nuevos deslizamientos.

Las lluvias persistentes en la región de los valles han generado complicaciones en la transitabilidad en los últimos días, por lo que no se descartan nuevas restricciones si las condiciones adversas continúan.

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