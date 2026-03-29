ABC advierte cierre de rutas en Santa Cruz y La Paz por lluvias y deslizamientos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este domingo que varias rutas del país presentan restricciones, desvíos y cierres debido principalmente a lluvias, deslizamientos, inundaciones y trabajos de construcción, por lo que recomendó a los conductores circular con precaución e informarse antes de viajar.

Según el reporte oficial de transitabilidad, la situación más crítica se registra en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, donde existen rutas completamente cerradas.

En La Paz, el tramo Calajahuira – Pongo está intransitable debido a la pérdida de la plataforma vial. Mientras tanto, en Santa Cruz, los tramos San Lorenzo – Salinas y Bermejo – Angostura están cerrados por inundaciones y deslizamientos en distintos sectores.

La ABC informó que maquinaria pesada y personal técnico trabajan en varios sectores afectados por las lluvias para restablecer la circulación lo antes posible, y reiteró el llamado a los conductores a respetar la señalización y conducir con precaución en los tramos con desvíos o restricciones.

Otras regiones

En el departamento de Pando, los tramos Km 185 – La Floresta y Conquista – El Sena se encuentran transitables con desvíos, debido a que están en construcción, por lo que se pide conducir con precaución en estos sectores.

En el departamento del Beni, los tramos Santo Domingo – Monte Grande y San Javier – San Pedro presentan restricción vehicular. En este último sector, la circulación fue limitada debido a las intensas lluvias registradas en la zona.

En Cochabamba, el tramo Llavini – Bombeo también tiene restricción vehicular con horarios establecidos, por lo que no se permite la circulación entre las 09:00 y las 17:00.

En general, aunque gran parte de la Red Vial Fundamental se mantiene transitable, existen puntos críticos en diferentes departamentos del país, principalmente por las lluvias de la temporada, que continúan afectando la circulación vehicular en varias rutas nacionales.





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