Gobierno instruye movilizar maquinaria pesada en la ruta La Angostura – Samaipata por deslizamientos

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, instruyó la movilización inmediata de maquinaria pesada y personal técnico en el tramo La Angostura – Samaipata, tras los efectos de las intensas lluvias que provocaron deslizamientos y daños en la vía.

La intervención se ejecuta en sectores críticos como Petacas, Chorro Viejo, Puente Playón y Barro Negro, donde se registró caída de rocas fracturadas y presencia de mazamorra, afectando la transitabilidad en esta importante carretera del departamento de Santa Cruz.

Despliegue de maquinaria y personal

En cumplimiento de la instrucción ministerial, la Administradora Boliviana de Carreteras desplegó: dos retroexcavadoras, una excavadora, una compactadora y dos volquetas

Además de operadores especializados y personal técnico capacitado para realizar trabajos de limpieza, estabilización y rehabilitación de la vía.

Daños en la carreteraEl gerente regional de la ABC en Santa Cruz, Miguel Rojas, informó que en el sector Chorro Viejo se registra un hundimiento de plataforma, mientras que en Puente Playón y Barro Negro se evidencian deslizamientos de mazamorra, lo que obliga a una intervención urgente.

Recomendaciones a la población

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones, respetar la señalización instalada y permitir el trabajo de la maquinaria pesada en la zona para evitar incidentes.

El Ministerio de Obras Públicas y la ABC mantienen un monitoreo constante de la situación, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer plenamente la transitabilidad en el menor tiempo posible.



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