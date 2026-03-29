¡Impactante! Se salvó de milagro tras quedar atrapado en un árbol por la crecida del río (VIDEO)

Un rescate de película se registró en el municipio de Guanay, donde un hombre estuvo a punto de ser arrastrado por la crecida del río Tipuani y logró salvar su vida al refugiarse en un árbol en medio de la corriente.

Las intensas lluvias en el norte paceño hicieron que el río subiera rápidamente, poniendo en peligro a quienes se encontraban cerca.

Sin tiempo para alcanzar la orilla, el hombre se vio obligado a trepar a un árbol, convirtiéndose este en su único refugio frente a la "furia de las olas" que amenazaban con arrastrarlo en cualquier segundo.

Fueron comunarios de la zona quienes, en una acción rápida y coordinada, lograron rescatarlo utilizando una soga.

En el video que circula, se observa cómo el hombre cruza sujetándose de la soga, mientras en el fondo se evidencia la fuerza de la crecida.

Las lluvias continúan generando emergencias en distintas regiones del departamento de La Paz, especialmente en zonas cercanas a ríos, donde las crecidas repentinas representan un riesgo constante para la población.

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