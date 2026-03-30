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"Encapuchados la subieron por la fuerza”: investigan secuestro de una mujer en Entre Ríos, Cochabamba

El Ministerio Público en coordinación con la  Policía realiza operativos y análisis de imágenes para identificar a los autores y ubicar a la víctima, cuyo paradero aún es desconocido.

Cristina Cotari

30/03/2026 7:27

El fiscal revela que autores actuaron en un vehículo sin placa . Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El Ministerio Público investiga el secuestro de una mujer, ocurrido la mañana del 28 de marzo, cerca de las 07:20, en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba. El fiscal del caso, Marcelino Salazar, confirmó que el hecho es tratado como privación de libertad y que aún se desconoce el paradero de la víctima.

Según las pesquisas, cinco sujetos encapuchados descendieron de un vehículo tipo Noah de color blanco, sin placa de control, e ingresaron a un negocio, donde redujeron a la mujer y la subieron por la fuerza al motorizado. Las imágenes de cámaras de seguridad y videos de vecinos muestran que la víctima intentó resistirse, pero fue obligada a subir al vehículo.

 

 

 

Salazar remarcó que el uso de un motorizado sin placa, conocido comúnmente como “chuto”, dificulta la identificación de los autores, aunque se han recolectado registros audiovisuales clave de cámaras de seguridad del sector, viviendas aledañas e instituciones públicas y privadas.

“El principal trabajo está enfocado en identificar a los cinco encapuchados y establecer la ubicación de la víctima”, indicó el fiscal, al señalar que se realizan labores de inteligencia y análisis de imágenes para dar con los responsables.

Tras la denuncia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desplegó un operativo con cierre de rutas y controles en puntos estratégicos, movilizando a más de 30 efectivos.

Las autoridades no descartan que el hecho haya sido planificado y continúan con los operativos en la región, tomando en cuenta la compleja geografía del trópico, que podría estar siendo utilizada para ocultar a la víctima y a los implicados.

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