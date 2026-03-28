Policía se moviliza tras secuestro de una mujer en el Trópico de Cochabamba

La mañana de este sábado 28 de marzo, pobladores del Trópico de Cochabamba denunciaron que un grupo de delincuentes con armas de fuego y chalecos secuestró a una mujer e intimidó a todas las personas que se encontraban en el lugar.

En un video, que fue compartido a los medios de comunicación, se puede observar al menos a cinco sujetos que irrumpieron en una tienda y se llevaron por la fuerza a una mujer.

Los delincuentes huyeron en un vehículo y, tras la denuncia puesta por los vecinos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se desplazó al lugar para recolectar pruebas y testimonios que permitan identificar a los responsables. Las primeras investigaciones apuntan a una posible planificación previa por parte de los autores del secuestro.

La Policía activó un operativo de gran escala con cierre de rutas y controles en puntos estratégicos, movilizando a más de 30 agentes y varias patrullas.

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