Red Uno transmitirá en vivo Bolivia vs Irak por la final del repechaje

Bolivia se juega una noche que puede quedar marcada en la historia del fútbol nacional. Este martes, la Verde enfrentará a Irak en la final del repechaje rumbo al Mundial 2026, en un compromiso que será transmitido en vivo por Red Uno, tanto en señal abierta como a través de su plataforma digital RedUno.com.bo y cables autorizados.

El encuentro está programado para las 23:00 (hora boliviana) y contará con una cobertura especial que incluirá también reacciones en redes sociales bajo el formato Firmes con la Verde, donde la audiencia podrá vivir el minuto a minuto con comentarios, análisis y la emoción de un partido decisivo.

La selección boliviana llega a este duelo tras una importante victoria por 2-1 ante Surinam, resultado que la impulsó a esta instancia final. El equipo nacional mostró carácter y efectividad en momentos clave, alimentando la ilusión de todo un país que sueña con volver a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.

Por su parte, Irak aseguró su presencia en esta definición luego de superar a Emiratos Árabes Unidos en la fase previa del repechaje, imponiéndose en la tanda de penales tras un partido muy disputado, lo que demuestra su fortaleza en instancias decisivas.

Con la cuenta regresiva en marcha, Bolivia está a solo 90 minutos de dar un paso histórico. La pasión por la Verde se hará sentir dentro y fuera de la cancha, con millones de hinchas atentos a una transmisión que promete llevar la emoción a cada rincón del país.

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