Hinchas bolivianos hacen fila en Monterrey por las últimas entradas para la final del repechaje

La ilusión por ver a Bolivia en la final del repechaje mundialista se vive con intensidad en México. Decenas de hinchas bolivianos realizan largas filas en Monterrey con la esperanza de conseguir una de las últimas entradas disponibles para el duelo ante Irak.

Tal como lo anunció el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, se logró gestionar un lote de 500 boletos destinados principalmente a los aficionados que llegaron desde Bolivia. Ante esto, los seguidores de la Verde se encuentran en lista de espera, aguardando su turno para adquirir una entrada.

En los alrededores del hotel de concentración, los hinchas se organizan en filas, mostrando paciencia y entusiasmo por ser parte de este encuentro histórico. Muchos de ellos viajaron largas distancias con el único objetivo de alentar a la selección en un partido decisivo.

El compromiso entre Bolivia e Irak se disputará este martes desde las 23:00 (hora boliviana) en el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, donde se espera un lleno total.

La pasión de los hinchas bolivianos se hace sentir fuera de la cancha, en una previa cargada de expectativa, sacrificio y fe en la clasificación al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play