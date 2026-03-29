Miles de manifestantes forman mensaje “Trump debe irse ya” en protesta en Estados Unidos

Miles de personas se concentraron en Ocean Beach, en la ciudad de San Francisco, como parte de las movilizaciones del movimiento “No Kings”, donde formaron un mensaje gigante en la arena exigiendo la salida del presidente Donald Trump.

Imágenes aéreas difundidas en redes sociales muestran a los manifestantes organizados de manera estratégica para formar la frase “Trump Must Go Now!” (¡Trump debe irse ya!), visible desde el aire.

La intervención también incluyó otros mensajes como “Impeach + Convict + Remove” (Juicio político, condena y destitución) y “No one is above the law” (Nadie está por encima de la ley), reforzando el carácter político de la protesta.

En la escena también se observa una bandera de Estados Unidos colocada sobre la arena, mientras cientos de participantes formaban un borde alrededor del mensaje principal, en una acción simbólica y pacífica.

Protestas a nivel nacionalLa manifestación en San Francisco forma parte de una jornada de movilizaciones del movimiento “No Kings”, que se desarrolló en los 50 estados del país con más de 3.300 concentraciones previstas, según sus organizadores.

Las protestas reúnen a una coalición de cerca de 400 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y la American Civil Liberties Union (ACLU), además de sindicatos y colectivos sociales.

Reclamos y contextoLos manifestantes expresaron su rechazo a lo que consideran prácticas autoritarias en el actual escenario político, así como a políticas migratorias, acciones militares en el exterior y el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Asimismo, las protestas coinciden con un aumento en los niveles de desaprobación hacia Trump, en medio de un clima de polarización política en Estados Unidos.

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