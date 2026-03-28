El Salvador aprueba cadena perpetua a menores criminales

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este jueves un paquete de reformas penales, incluida la que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, luego que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir ese castigo legal para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).



La reforma a la Ley Penal Juvenil establece en el artículo 8 que "el menor que cometiere un hecho tipificado como delito o falta de acuerdo a la legislación penal solo podrá ser sometido a las siguientes medidas y penas: pena de prisión perpetua".



En la enmienda al artículo 15 de esta normativa se indica que "en el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta y la revisión de la misma se hará conforme a lo dispuesto en el Código Penal".



La reforma contempla también que la incorporación de la pena de prisión perpetua en el régimen penal juvenil "mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a la dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica".



La reforma contó con 57 votos de los 60 diputados que forman la Asamblea Legislativa, todos del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) y sus aliados.



El partido de oposición minoritario VAMOS votó en contra y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) -con 2 parlamentarios- se abstuvo.



Además, durante la sesión plenaria de este jueves los diputados de Nuevas Ideas aprobaron una serie de reformas al Código Procesal Penal, a la Ley Contra Actos de Terrorismo y Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres para homologarlas con la nueva redacción de la Carta Magna.



Así, el Congreso ratificó hoy una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y organizaciones terroristas impulsada por el presidente Nayib Bukele.



La enmienda "prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento", a la vez que dispone que la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", según el cambio constitucional que entrará en vigencia ocho días después su publicación en el Diario Oficial.



Esta reforma se da una semana después de que se aprobó la iniciativa, respaldada en una reforma a la Carta Magna que permite cambios exprés en una misma legislatura. EFE

Mira la programación en Red Uno Play