En Irán, niños de 12 años pueden ser voluntarios de seguridad para Teherán

Las autoridades iraníes han decidido rebajar a 12 años la edad mínima requerida para unirse a las filas de los voluntarios que patrullan en Teherán, según anunció un responsable en un discurso televisado este jueves.

Esta medida se explica porque "todo el mundo desea contribuir al frente de resistencia formado contra el tirano mundial (fórmula utilizada por el poder iraní para designar a Estados Unidos)" y "tenemos un número muy elevado de voluntarios entre la juventud", justificó Rahim Nadali, responsable de una rama de la Guardia Revolucionaria en la capital.

Desde el inicio de la guerra, las fuerzas de seguridad iraníes han multiplicado los puestos de control en Teherán con el fin de impedir cualquier manifestación contra la República Islámica.

Estos controles reforzados son llevados a cabo por los basijis, la "fuerza de movilización" compuesta por voluntarios que sumarían unos 600.000 a nivel nacional.

Según Rahim Nadali, "muchos jóvenes y adolescentes quieren formar parte" de estas misiones confiadas a los basijis, que consisten en "recopilar datos de seguridad y realizar patrullas operativas".

Con información El Mundo.

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