“Vamos a aceptar el resultado final”: Sergio Rodríguez espera el cómputo definitivo en Cochabamba

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza APB-Súmate, Sergio Rodríguez, conocido como “Vikingo”, pidió a la población aguardar los resultados oficiales al 100% del Tribunal Electoral Departamental (TED), en medio del avance del cómputo de actas.

Explicó que los porcentajes han ido variando conforme se procesan las actas.

“Hay que tener paciencia para esperar los resultados oficiales. Nosotros en algún momento llegamos al 28%, luego bajamos hasta el 22%. Según se van aperturando y registrando las actas, nuestros porcentajes cambian”, señaló.

Asimismo, indicó que no es sorpresivo que el candidato de A-UPP, Leonardo Loza, supere el 40% de la votación. “Ayer llegó a ese porcentaje, luego bajó al 39% y ahora nuevamente está en el 40%. Los porcentajes cambian, hay que esperar el silbato final”, afirmó.

El candidato de APB-Súmate también informó que sostuvo reuniones con al menos cuatro fuerzas políticas que participaron en las elecciones subnacionales, además de alcaldes electos, quienes le habrían manifestado su respaldo.

En ese contexto, Rodríguez aseguró que su organización política ya se prepara para una eventual segunda vuelta. “Vamos a aceptar el resultado final que emita el TED. Si el tribunal dice que hay un ganador en primera vuelta, de acuerdo; pero si hay una segunda vuelta, estamos preparados para asumirla conforme a la ley”, sostuvo.

De acuerdo con el último reporte del cómputo oficial, al 94,43% de actas procesadas, Leonardo Loza lidera la votación con el 40,18%, mientras que Sergio Rodríguez alcanza el 23,56%.

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