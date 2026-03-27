El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Daniel Quinteros, informó que el cómputo general oficial de las elecciones avanza al 94% de actas procesadas y se prevé concluir la revisión durante la jornada.

Explicó que actualmente se realiza una verificación de errores aritméticos detectados en aproximadamente el 6% de las actas.

“Estamos en un trabajo minucioso de revisión del material electoral para garantizar que los datos consignados por los jurados sean correctos”, señaló, en el marco de lo establecido por la Ley 026.

Quinteros indicó que aún restan cerca de mil actas por procesar, aunque destacó que a medida que avanza el conteo, el margen de variación en los resultados se reduce, lo que brinda mayor certidumbre.

Además, adelantó que los resultados oficiales podrían conocerse entre las 14:00 y 15:00 horas, una vez concluido el proceso.

Por su parte, el vocal del TED, Roberto Knaudt, anunció que la sala plena se reinstaladó para emitir los resultados definitivos tanto de la Gobernación como de los 47 municipios del departamento.

Recordó que la normativa establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene el 50% más uno de los votos o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, lo que evitaría una segunda vuelta.

Finalmente, las autoridades aseguraron que el proceso se desarrolla con normalidad, bajo resguardo y con la totalidad del material electoral garantizado, que incluye 6.194 maletas electorales utilizadas en la jornada de elecciones el pasado 22 de marzo.

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