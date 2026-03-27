“¡A seguir creyendo en grande!”: Presidente de la Conmebol felicita a Bolivia y alienta su camino al Mundial

La selección de Bolivia recibió un importante respaldo tras su victoria ante Surinam, en un momento clave de las eliminatorias, donde la ilusión por alcanzar la clasificación al Mundial vuelve a fortalecerse.

El mensaje de apoyo incluyó una felicitación directa de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), destacando el trabajo dirigencial y el impulso que vive el equipo nacional.

“¡A seguir creyendo en grande! Felicitaciones para Bolivia y para mi amigo el presidente Fernando Costa por el triunfo ante Surinam”, expresa el pronunciamiento.

De cara al próximo encuentro, la expectativa crece entre los aficionados, ya que el partido del martes será determinante para las aspiraciones de la “Verde” en su camino hacia la Copa del Mundo.

“El martes vamos por la clasificación al Mundial. ¡Sudamérica está con ustedes!”, añade el mensaje, reflejando el respaldo regional al combinado boliviano.

El triunfo no solo fortalece la confianza del plantel, sino que también reaviva la esperanza de todo un país que sueña con volver a una cita mundialista.

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