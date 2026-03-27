Gastronomía global impulsa el intercambio cultural y fortalece la formación culinaria

La gastronomía global es una de las expresiones más dinámicas de la cultura contemporánea. Los sabores, ingredientes y técnicas culinarias viajan sin fronteras, permitiendo que tradiciones de distintos países se fusionen y evolucionen. Este fenómeno no solo transforma la forma de cocinar, sino también la manera en que se forman los futuros profesionales del área.

Alizon Cruz, directora de la carrera de Gastronomía y Artes Culinarias en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene: “Nosotros entendemos la gastronomía global, cuando vemos el centro que son los alimentos. Nos damos cuenta que a partir de eso nosotros vamos creando, vamos innovando, vamos investigando. La integración de culturas, la integración de personas, la integración de alimentos y de técnicas que tenemos entre países es muy importante”, explica.

Este intercambio cultural permite que platos tradicionales como el sushi, la pizza o los tacos se adapten a nuevos contextos, dando lugar a propuestas innovadoras como la cocina de fusión. En este proceso, ingredientes de diferentes regiones se combinan con técnicas globales, generando nuevas experiencias culinarias.

Fusionar sabores crea nuevas experiencias

La cocina global se caracteriza por su capacidad de fusionar tradiciones. En este contexto, el reconocido chef salvadoreño David Ernesto Najarro resalta la importancia de la experiencia internacional en la formación de los estudiantes.

“Es muy importante para un estudiante, porque les ayuda a ellos. Cuando uno sale tiene un crecimiento mucho mejor en el aspecto que va viendo que la gastronomía todo es igual en el mundo como técnicas, pero en sabores hay cosas muy diferentes”, sostiene Najarro.

Esta perspectiva permite comprender que, aunque las técnicas pueden ser universales, los sabores mantienen una identidad cultural única. La combinación de ambos elementos es lo que da origen a propuestas innovadoras en la cocina contemporánea.

Aprender técnicas fortalece la formación culinaria

El aprendizaje de técnicas es el eje central en la formación gastronómica. Desde habilidades básicas como cortes precisos o métodos de cocción —hervir, asar, freír— hasta técnicas avanzadas como el sous-vide o la cocina molecular, además de dominar estos procesos, permite a los futuros gastrónomos desenvolverse en cualquier cocina del mundo.

El aprendizaje de técnicas que se utilizan en la gastronomía representa una oportunidad de ampliar sus conocimientos y creatividad para los estudiantes. Franco Orihuela, estudiante de Gastronomía y Artes Culinarias en Unifranz explica: “Me parece bastante importante, porque aprendemos técnicas que no conocemos en Bolivia, porque cada país tiene sus distintas técnicas, tiene sus distintas formas de preparar los alimentos”, enfatiza.

Este intercambio de saberes no solo enriquece la formación académica, sino que también impulsa la innovación. “Es muy importante aprender para expandir el conocimiento. Y como gastrónomo, expandir los sabores, el conocimiento y para que nosotros podamos replicar o tal vez hasta mejorar estos sabores”, añade Orihuela.

Compartir conocimientos enriquece la cocina

El intercambio cultural no solo beneficia a los estudiantes, sino también a la industria gastronómica en general. Iniciativas que promueven la colaboración entre países permiten preservar tradiciones y, al mismo tiempo, adaptarlas a nuevas tendencias.

Najarro enfatiza esta visión colaborativa: “Y alguien que va comenzando, es la idea de nosotros, enseñarles a los chicos nuestra cultura, la cultura de ellos y que podamos llegar a fusionarla ”. Este enfoque fomenta el respeto por las raíces culinarias, al tiempo que impulsa la innovación.

Además, la gastronomía global contribuye al desarrollo del turismo gastronómico, un sector en crecimiento que busca ofrecer experiencias auténticas basadas en la identidad cultural de cada región.

Entender la gastronomía global no solo prepara a los estudiantes para el ámbito laboral, sino que también los convierte en agentes de cambio cultural. Como señala Cruz, este enfoque permite que los futuros chefs comprendan la importancia de conocer las raíces culinarias: “Es el centro y pilar fundamental para que nosotros entendamos que los chicos tienen que aprender las raíces de otros países”, destaca.

La gastronomía global no solo conecta sabores, sino también personas, historias y tradiciones. Además, dominar técnicas culinarias y comprender la diversidad cultural es una ventaja competitiva.

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