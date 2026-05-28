Jurado internacional de Young Lions destaca la proyección global de la creatividad boliviana

La creatividad de los jóvenes bolivianos comenzó a destacar y a generar interés entre referentes internacionales de la publicidad y el marketing. Ideas originales, propuestas diferentes y una mirada fresca sobre temas actuales fueron parte de una de las convocatorias creativas más importantes realizadas en el país, mostrando el crecimiento del talento nacional.

En la competición Young Lions Bolivia, que llevará a una dupla de creativas bolivianas a Cannes Lions 2026, el publicista peruano Piero Oliveri, jurado internacional y actual Chief Creative Officer de Circus Grey Lima, destacó el nivel de los trabajos presentados.

“La verdad que me gustó mucho encontrarme con ideas tan distintas entre sí. Había ideas de todo tipo, desde conceptuales, estratégicas, otras más frontales, más atrevidas incluso”, afirmó.

También comentó que le sorprendió “la frescura” de las propuestas y el potencial que demostraron las y los participantes.

La primera edición de Young Lions Bolivia, iniciativa impulsada por Cannes Lions Bolivia junto a la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), reunió a 230 jóvenes menores de 30 años organizados en 115 duplas creativas provenientes de distintas regiones del país.

La convocatoria replicó el formato oficial de Young Lions Cannes y desafió a los participantes a resolver un brief real enfocado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado con educación de calidad y neurodiversidad.

En tiempo limitado, las duplas debieron desarrollar campañas creativas bajo estándares internacionales y frente a un jurado conformado además por Alejandro Di Trolio, director creativo para Europa de Cheil; Flavio Pantigoso, creativo vinculado a campañas de alcance cultural internacional; y Gastón Potasz, director creativo de Ogilvy Colombia.

Creatividad boliviana con potencial internacional

Para Oliveri, más allá de identificar un supuesto “estilo boliviano”, lo verdaderamente importante fue comprobar la capacidad de los jóvenes para responder a desafíos universales desde una mirada creativa sólida y contemporánea.

“Encontré ideas creativas de jóvenes bolivianos que tienen todo el potencial para ser ideas internacionales, transversales a cualquier cultura”, sostuvo.

El creativo peruano remarcó además que la creatividad actual no debe limitarse por fronteras o etiquetas culturales, sino enfocarse en generar impacto real.

“Más que preocuparme por si existe un estilo boliviano, me interesa ver si existe esa capacidad de resolver problemas globales de manera relevante y creativa”, explicó.

Bolivia apuesta por una nueva generación de creativos

La magnitud alcanzada por esta primera edición también sorprendió a los organizadores. Henry Medina, presidente de Cannes Lions Bolivia, destacó que nunca antes una convocatoria creativa en el país había logrado una participación de esta escala.

“Tuvimos aproximadamente 115 duplas, es decir, 230 jóvenes creativos compitiendo. No ha habido ninguna competencia creativa en el país que haya llegado a estos números”, afirmó.

Medina señaló además que el proyecto representa el inicio de una nueva etapa para la industria publicitaria y de comunicación en Bolivia, al abrir una plataforma real de proyección internacional para las nuevas generaciones.

“Hoy no celebramos solamente a las ganadoras, celebramos algo mucho más grande: el despertar creativo de un país entero. Bolivia tiene creatividad de clase mundial”, sostuvo.

Las ganadoras fueron Ana María Troncoso Aguirre y Nashira Madeleine Ríos Cadima, exestudiantes de Unifranz, quienes obtuvieron la Medalla de Oro bajo el nombre de “La leyenda de AnNash” y viajarán a Francia para representar a Bolivia en Cannes Lions 2026.

“Va a ser un orgullo representar a Bolivia, vamos a dar lo mejor de nosotras”, expresó Ana María Troncoso durante la premiación oficial.

Por su parte, Nashira Ríos destacó el valor simbólico de abrir oportunidades para jóvenes creativos bolivianos en escenarios internacionales.

“Estoy muy agradecida por la universidad y por permitir este tipo de espacios. Hoy puedo decir que soy lo suficientemente valiente para representar a mi país”, señaló emocionada.

La participación de Unifranz fue determinante para concretar esta plataforma. Ismael Montes, director nacional de Marketing de la universidad, remarcó que el proyecto busca impulsar el aprendizaje práctico y conectar el talento boliviano con estándares globales.

“Todos los que participaron ya son ganadores porque decidieron salir de su zona de confort para convertir problemas reales en soluciones creativas”, indicó.

Oliveri también valoró el sistema de evaluación y aseguró que la experiencia estuvo a la altura de festivales internacionales de primer nivel.

“La plataforma fue bastante amigable, simple de manejar. No hay nada que envidiar a otras evaluaciones o plataformas de festivales internacionales”, comentó.

La iniciativa no solo permitió identificar a las duplas que representarán al país en Francia, sino que también dejó una señal clara para la industria regional: la creatividad boliviana comienza a posicionarse con fuerza y con capacidad real de competir en escenarios globales.

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