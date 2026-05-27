Educación digital y protección de datos son claves para fortalecer la privacidad

Cada búsqueda en internet, cada fotografía compartida y cada aplicación descargada deja una huella digital. Y más cuando la tecnología forma parte de la vida cotidiana, la protección de datos personales es una necesidad urgente para preservar la privacidad, la seguridad y la libertad de las personas. En Bolivia, este debate cobra cada vez más fuerza ante el avance de plataformas digitales, redes sociales y sistemas basados en inteligencia artificial.

Fabricio Góngora, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), advierte sobre la magnitud de esta exposición cotidiana. “El ser humano hoy vive permanentemente expuesto, porque prácticamente todo su accionar queda registrado en bases de datos físicas y digitales”.

La afirmación refleja una realidad evidente: hoy los datos personales tienen un enorme valor económico y estratégico. Empresas tecnológicas, plataformas de comercio y redes sociales recopilan información sobre hábitos, gustos, ubicación y comportamientos de millones de usuarios. Aunque estos datos permiten personalizar servicios y mejorar experiencias digitales, también pueden ser utilizados de manera indebida o quedar expuestos a filtraciones y delitos informáticos.

Redes sociales y privacidad: una exposición que muchos desconocen

El crecimiento de las redes sociales ha incrementado significativamente la exposición de información personal. Fotografías, ubicación, rutinas diarias y opiniones quedan almacenadas en servidores digitales que pueden conservar esos datos durante años.

“Las políticas de privacidad que presentan las plataformas no llegan a proteger ni a garantizar realmente el derecho del usuario, dejándolo en una situación de vulnerabilidad”, sostiene Góngora.

A esto se suma un problema de desinformación. “Existe una gran desinformación sobre cómo proteger la privacidad y sobre los alcances reales de la exposición en redes sociales”, afirma el académico.

Muchas personas aceptan términos y condiciones sin leerlos o desconocen qué información comparten realmente al utilizar aplicaciones móviles y plataformas digitales. Esta falta de conocimiento facilita riesgos como el robo de identidad, el fraude virtual, la manipulación algorítmica o el uso comercial no autorizado de datos personales.

Educación digital y cultura de privacidad

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) advierten que la privacidad digital es también una condición necesaria para ejercer otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la participación ciudadana. Por ello, la educación digital se vuelve una herramienta esencial.

Especialistas recomiendan prácticas simples pero efectivas: utilizar contraseñas seguras, activar la verificación en dos pasos, revisar permisos de aplicaciones y evitar compartir información sensible de manera pública.

Además, se insiste en la necesidad de fomentar una cultura de protección de datos desde las escuelas y universidades para que niños, jóvenes y adultos comprendan el valor de su información personal.

“La información que se entrega voluntariamente en redes sociales no desaparece; permanece almacenada en la nube y puede ser utilizada en cualquier momento”, alerta Góngora Flores.

Protección de datos en Bolivia: avances y desafíos digitales

Bolivia avanza actualmente en la construcción de un marco legal más sólido para proteger la privacidad ciudadana. El Proyecto de Ley (PL-605/24) de Protección de Datos Personales 2024–2025, impulsado por la Asamblea Legislativa y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), busca establecer reglas claras sobre el tratamiento de la información personal y crear una Autoridad de Protección de Datos Personales

La propuesta se suma a las garantías ya reconocidas por la Constitución Política del Estado, que protege el derecho a la privacidad y al habeas data. También complementa normativas como la Ley N° 164 sobre telecomunicaciones y la Ley N° 1080 de ciudadanía digital.

Entre los principios más importantes del proyecto destacan el consentimiento informado, el derecho de los ciudadanos a acceder, corregir o eliminar sus datos personales y la obligación de las instituciones de proteger la información con mecanismos de seguridad adecuados.

Sin embargo, los especialistas consideran que el principal reto no será solamente aprobar la norma, sino lograr su cumplimiento efectivo tanto en instituciones públicas como privadas.

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