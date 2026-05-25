Medicina de precisión y genética transforman la salud, pero enfrentan desafíos

La medicina de precisión está transformando la forma de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades en el mundo. A diferencia de los tratamientos tradicionales, que suelen aplicarse de forma general, este enfoque busca adaptar las decisiones médicas a las características de cada persona, tomando en cuenta su genética, estilo de vida y entorno. Sin embargo, aunque representa una gran esperanza para el futuro de la salud, todavía enfrenta desafíos importantes, especialmente en países de Latinoamérica.

Durante el V Congreso Internacional en Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que la medicina de precisión ya no es una idea del futuro, sino una necesidad para construir sistemas sanitarios más eficientes y humanos.

La Dra. Heydy Varinia Bravo Villalta, PhD en Ciencias Médicas (Japón), con estudios en Farmacogenética, además de speaker invitada del V Congreso Internacional de Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explicó que esta disciplina busca comprender mejor a cada paciente antes de decidir un tratamiento.

“La medicina de precisión lo que busca es usar esa información genética, usar esa información, también otras características no genéticas como nuestro estilo de vida, por ejemplo y otras determinantes, que permitan al médico tratante considerar todos esos aspectos y darle las mejores opciones de tratamiento al paciente”, explica Bravo.

La especialista añadió que este enfoque no solo se limita al uso de medicamentos, sino que también ayuda a elegir otras alternativas terapéuticas de acuerdo con las necesidades de cada persona.

“Sea con fármacos, o sea con otro tipo de tratamientos, la medicina de precisión, pues hace uso de esa información. Es más de la parte genética que puede ayudar justamente a mejorar esos tratamientos”, destaca la especialista.

Medicina de precisión y genética: una nueva forma de entender la salud

Uno de los principales aportes de la medicina de precisión es la posibilidad de detectar riesgos antes de que aparezcan enfermedades. Gracias a los avances en genética, hoy es posible identificar predisposiciones a ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares o trastornos metabólicos.

Además, este modelo permite seleccionar tratamientos más efectivos y reducir efectos secundarios. En oncología, por ejemplo, los médicos pueden identificar mutaciones específicas en los tumores y aplicar terapias dirigidas que aumentan las probabilidades de éxito.

Ricardo Fernández Ramírez, médico genetista, especialista en genética oncológica y speaker invitado al V Congreso Internacional de Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destacó que la genética se ha convertido en una herramienta clave para comprender mejor las enfermedades. “La genética hoy en día juega un papel fundamental en cualquier patología” , sostiene el especialista.

Fernández explicó que el conocimiento del ADN (molécula que contiene las instrucciones genéticas de los seres vivos) ha permitido desarrollar estudios y terapias mucho más específicas.

“Desde el momento que conocimos las variantes que trae el ADN, logramos diseñar terapias, diseñar exámenes que sean específicos de estas moléculas y en base a la población a la cual estemos estudiando”, destaca el especialista.

Desafíos de la medicina de precisión en Latinoamérica

Pese a sus beneficios, la medicina de precisión todavía enfrenta barreras importantes en la región. Una de las principales es el acceso desigual a pruebas genéticas y tecnologías avanzadas, debido a sus altos costos y a la falta de infraestructura especializada.

También existe una necesidad de formar más profesionales capaces de interpretar información genética y aplicarla correctamente en la atención médica. Para Fernández, Latinoamérica aún tiene un largo camino por recorrer, aunque considera que existe el talento humano necesario para avanzar.

“En Latinoamérica todavía hemos avanzado poco, pero estoy muy seguro que lo más importante aquí (Bolivia) lo hay, que son las personas”, destaca.

El experto remarcó que el apoyo estatal será clave para impulsar este cambio en los sistemas de salud.

Innovación médica y prevención: claves para el futuro de la salud

Los especialistas coinciden en que la medicina de precisión no solo mejora tratamientos, sino que también fortalece la prevención. Con diagnósticos más tempranos y personalizados, los pacientes pueden recibir atención antes de que las enfermedades avancen, mejorando su calidad de vida y reduciendo costos hospitalarios.

En ese contexto, universidades como Universidad Franz Tamayo impulsan espacios académicos y científicos para debatir sobre innovación médica, genética y salud digital, promoviendo una formación más actualizada para los futuros profesionales.

La medicina de precisión representa un cambio profundo en la forma de entender la salud: pasar de tratar enfermedades de manera general a atender personas con características únicas. El reto ahora es lograr que estos avances lleguen a más pacientes, sin importar su región o condición económica.

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