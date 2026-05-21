Bienestar laboral y liderazgo humano marcan tendencia en las mejores empresas para trabajar

En la cultura organizacional, el liderazgo humano y la capacidad de construir experiencias laborales coherentes, sostenibles y centradas en las personas son los diferenciales para convertirse en lugares donde las personas quieran trabajar. En Bolivia, esta tendencia empieza a consolidarse con empresas e instituciones que entienden que el bienestar de los colaboradores ya no es un complemento, sino una estrategia clave de crecimiento y reputación.

De acuerdo con Great Place to Work (GPTW), las compañías mejor posicionadas están apostando por fortalecer la confianza, la credibilidad y el sentido de pertenencia cuando hay cambios tecnológicos, incertidumbre económica y nuevas expectativas laborales.

En el ranking Bolivia 2026 de GPTW, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) forma parte de las 35 organizaciones reconocidas, ocupando el segundo lugar en su categoría. El ranking está conformado por sectores como banca, manufactura, educación, tecnología, logística y servicios, evidenciando que una cultura sólida puede construirse en cualquier industria.

Rocío Galván, Culture & List Analyst de GPTW, sostiene que uno de los pilares fundamentales es el liderazgo cercano y transparente. “La credibilidad de los líderes, y no estamos hablando de una credibilidad abstracta, sino como comportamientos muy concretos que hacen al día a día de la experiencia de los colaboradores. Y no siempre son estilos de liderazgo de tipo cercano, tipos de liderazgo que ponen el centro en la a las personas”, destaca.

La especialista remarca que las organizaciones reconocidas no solo promueven discursos positivos, sino prácticas visibles y sostenidas. “Otro elemento, que es igual de determinante para construir grandes lugares para trabajar, es el cuidado dentro de las organizaciones. Las acciones, como una de las formas de cuidado que más se destaca, tiene que ver con un enfoque integral de cuidado hacia el colaborador”, explica Galván.

Bienestar laboral y equilibrio personal: claves del trabajo en 2026

Ese enfoque integral incluye salud física y mental, flexibilidad laboral, oportunidades de desarrollo profesional y reconocimiento constante. Según GPTW, las empresas con mejores resultados son aquellas que logran equilibrar productividad con bienestar, entendiendo que las personas necesitan espacios laborales más humanos.

“El enfoque de cuidado integral resuena en las características que asumen los valores de las empresas en ranking”, señala Galván. Añade además que uno de los desafíos actuales es garantizar equilibrio entre vida personal y trabajo. “Nos parece muy importante recalcar y remarcar el esfuerzo que las organizaciones del ranking están haciendo para poder propiciar un equilibrio justo entre la vida laboral y la vida personal”, enfatiza la especialista.

La transformación cultural también implica abrir espacios de participación y escucha activa. Hoy, los colaboradores valoran líderes que cumplan su palabra, comuniquen con claridad y generen confianza. “La importancia de poder contar con procesos claros, la importancia de poder cuidar la experiencia de las personas (…) y la importancia de tener líderes que den el ejemplo”, resume Galván.

En este nuevo escenario, las organizaciones están entendiendo que retener talento depende menos de beneficios superficiales y más de crear experiencias laborales consistentes y alineadas con un propósito. Ese es precisamente uno de los elementos que destaca Pablo Ardaya, Director Nacional de Capital Humano de Unifranz.

“Unifranz está trabajando por construir una cultura, por trabajar junto a las personas y fomentar en ellos el logro de nuestro propósito institucional. Transformar la educación en Bolivia es algo que enamora a quienes trabajamos en Unifranz y, por lo tanto, creo que esa es nuestra principal estrategia”, sostiene Ardaya.

Cultura organizacional e innovación: cómo retener talento en Bolivia

De la misma manera, Ardaya enfatiza que el bienestar laboral no debe verse como una moda empresarial, sino como el resultado de compartir objetivos comunes y generar compromiso genuino. “Es muy importante mantener los niveles de satisfacción en los colaboradores, no porque se trate de ser una empresa feliz, sino porque el bienestar laboral debe ser consecuencia de trabajar con pasión por un objetivo compartido: transformar la educación en el país”, destaca.

Otro aspecto relevante en 2026 es la integración de tecnología e innovación sin perder el enfoque humano. Muchas organizaciones están utilizando inteligencia artificial, plataformas colaborativas y herramientas digitales para optimizar procesos internos, mejorar comunicación y fortalecer la experiencia del colaborador.

La tendencia es clara: las organizaciones que logran posicionarse como los mejores lugares para trabajar son aquellas que convierten la confianza, el respeto y el bienestar en decisiones concretas.

La Universidad Franz Tamayo este 2026, logró un hecho histórico al ubicarse en el segundo lugar del ranking GPTW en la categoría de 101 a 500 colaboradores, siendo la única universidad en Bolivia en llegar al podio de este listado de mejores lugares para trabajar. El primer puesto fue para la farmacéutica boliviana Térbol (Terapéutica Boliviana S.A.) y el tercero para la multinacional brasileña Grupo Tigre.

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