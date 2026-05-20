El aprendizaje de robótica humanoide fortalece habilidades técnicas y promueve la empleabilidad

El aprendizaje de la robótica humanoide en la educación superior es un eje estratégico para impulsar la innovación y responder a las nuevas demandas del mercado laboral. En la actualidad, la automatización y la inteligencia artificial es un impulso para que las universidades como la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) promuevan procesos formativos que integran tecnología, interdisciplinariedad y aprendizaje práctico.

Edwin Zabaleta, docente de Ingeniería de Sistemas, destaca: "La robótica está enfocada en el área de servicio, que juntamente con la industria 4.0, la robótica trata de coadyuvar al ser humano para que sus labores tediosas, o sus labores diarias sean mucho más equilibradas y mucho más livianas. En ese sentido la robótica hace la colaboración con el ser humano para que éste simplemente sea quién tome la decisión y sobre todo sea y tenga el papel de supervisor”, destaca el académico.

La robótica humanoide representa mucho más que una tendencia tecnológica: implica un cambio de paradigma en la forma de enseñar. A través de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo, los estudiantes interactúan directamente con sistemas robotizados, convirtiendo la teoría en experiencia tangible.

Plataformas como NAO, Pepper o Sophia permiten simular interacciones humano-robot, fortaleciendo no solo competencias técnicas en programación e inteligencia artificial, sino también habilidades socioemocionales como la comunicación y el trabajo en equipo.

“Es muy importante porque conlleva el hecho del estudio de varias áreas, no simplemente es electrónica o programación. Conlleva el hecho mismo de aplicar lo que se lleva en física con la cinemática, inteligencia artificial con sistemas digitales, con informática y, en fin, varias áreas que se toman y son temas de estudio en Unifranz", explica Zabaleta.

Esta visión refleja la naturaleza interdisciplinaria de la robótica humanoide, que integra ingeniería, informática, física, ética y hasta psicología, especialmente en el estudio de la interacción humano-robot. Además, promueve el desarrollo de competencias clave como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la adaptabilidad en entornos híbridos. Así, el aprendizaje experiencial es determinante.

"La robótica humanoide está siendo aplicada ya por la industria en estos tiempos. Todo es automatizado. Y la importancia de aprender conceptos básicos de esta materia es para aplicarlo después, dentro del entorno laboral. Es aprender haciendo, tanto para aplicar en un entorno real, para tener el contexto de lo que sería el trabajo a tiempo real y también para saber un poco del cómo se hace, el cómo se automatiza en la industria", sostiene Limber Soto, estudiante de Ingeniería de Sistemas.

Este enfoque evidencia cómo la educación superior se alinea con las necesidades del mercado laboral. En la industria, particularmente en sectores como la manufactura, automotriz y minería, los robots humanoides permiten optimizar procesos, mejorar la precisión en tareas repetitivas y elevar los estándares de seguridad.

Además, en empresas de renombre mundial implementan soluciones robóticas avanzadas en sus líneas de producción. En el sector servicios, su impacto es igualmente significativo: desde la atención al cliente hasta la asistencia en salud y educación personalizada, los robots complementan la labor humana y responden a desafíos como la escasez de mano de obra o el envejecimiento poblacional.

Asimismo, la integración de la robótica humanoide impulsa la innovación pedagógica. Laboratorios especializados, asistentes inteligentes y sistemas de IA adaptativa mejoran la motivación y la retención del conocimiento en áreas STEM+ (Por sus siglas en inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Aunque existen desafíos como los costos de implementación y la necesidad de capacitar a los docentes, las tendencias globales apuntan a una mayor accesibilidad y expansión de estas tecnologías.

En este escenario emergen nuevos perfiles profesionales: diseñadores de interacción humano-robot, especialistas en ética tecnológica y gestores de innovación capaces de integrar estas soluciones en distintos sectores. Esto redefine la empleabilidad, exigiendo aprendizaje continuo y dominio de herramientas avanzadas.

Es por eso que la enseñanza de la robótica humanoide en la universidad no solo forma profesionales altamente capacitados, sino que también impulsa la innovación y transforma profundamente el mercado laboral. Instituciones como Unifranz, se consolidan como incubadoras de talento, conectando la formación académica con las demandas reales de la industria y los servicios, y posicionando a sus estudiantes como protagonistas de la transformación tecnológica global.

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