La educación evoluciona para formar profesionales globales y responder a los desafíos del siglo XXI

La educación superior atraviesa una transformación impulsada por la digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas demandas del mercado laboral. Hoy, no solo busca formar profesionales con conocimientos teóricos y técnicos, sino desarrollar competencias integrales que permitan a los estudiantes adaptarse a escenarios laborales dinámicos, diversos y globales.

Eve Gómez, vicerrectora de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destaca que el reto actual de las universidades es acompañar a los estudiantes más allá del aula.

“Se debe preparar a los egresados o a los titulados, sobre todo acompañándolos para que ellos puedan demostrar el talento que han desarrollado. Para que sean capaces de visibilizar las competencias y, quienes los entrevistan para los primeros empleos, puedan demostrar la claridad de las competencias, la formación, pero también el potencial y el talento desarrollado”, sostiene la académica.

Espacios físicos y digitales mejoran la participación estudiantil

Es importante la integración de herramientas tecnológicas emergentes para fortalecer la formación profesional.

El diseño de espacios físicos y digitales influye directamente en la participación y el rendimiento de distintos grupos estudiantiles. Aulas flexibles, accesibles y colaborativas favorecen la interacción y el aprendizaje activo, mientras que plataformas digitales intuitivas y adaptadas reducen barreras para estudiantes con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.

Además, ofrecer múltiples formas de representación de contenidos, participación y evaluación para garantizar que los estudiantes puedan aprender en igualdad de condiciones.

Inteligencia artificial, desafíos y empleabilidad

La incorporación de inteligencia artificial en plataformas educativas y sistemas de evaluación abre nuevas oportunidades, pero también plantea desafíos éticos.

Especialistas coinciden en que la tecnología debe complementar, y no reemplazar, el criterio humano. La formación universitaria del presente exige combinar innovación tecnológica con pensamiento crítico, ética y sensibilidad social.

Por otro lado, la educación que logra mejores niveles de empleabilidad son aquellas instituciones que integran experiencias reales de aprendizaje, vínculos con instituciones, empresas y desarrollar habilidades blandas contemplados dentro de sus programas académicos.

“La universidad o la educación superior forma talento para que pueda insertarse en la industria. Entonces, se responde a las necesidades, ya sea del área comercial, salud e incluso ahora frente al reto que nos ha planteado la inteligencia artificial y también la virtualidad que no solamente puede responder a necesidades locales, sino también regionales y globales”, sostiene Gómez.

A ello se suma la incorporación de habilidades digitales, liderazgo, sostenibilidad y trabajo colaborativo como parte esencial de los currículos.

“La tecnología ya es parte de todas las carreras y parte de la educación superior y la educación en general. No hay manera de formar sin estar actualizados de manera permanente utilizando las nuevas herramientas, pero también tomando las oportunidades que estas herramientas nos dan”, afirma Gómez.

En este contexto, la educación universitaria evoluciona hacia un modelo más flexible, inclusivo y conectado con la realidad.

El futuro de la educación en el FIIE 2026

El VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026), organizado por Unifranz, se proyecta como uno de los encuentros académicos más relevantes de América Latina para debatir el futuro de la educación y generar propuestas concretas con miras al 2030.

El evento se llevará a cabo el 8 y 9 de julio de 2026 en Fexpocruz, reuniendo a autoridades, organismos internacionales, universidades, investigadores y empresas tecnológicas de más de diez países.

Bajo el lema “Un nuevo contrato educativo para el 2030”, el foro buscará analizar los cambios estructurales que requiere la educación frente a los desafíos tecnológicos, sociales y laborales actuales. Desde la organización se prevé que el encuentro no se limitará al diagnóstico de problemas, sino que funcionará como un espacio de construcción de soluciones y acuerdos sobre gobernanza, innovación educativa y empleabilidad.

Las inscripciones para participar en el FIIE 2026 ya están abiertas a través del sitio oficial de Unifranz (https://foro.unifranz.edu.bo/). La convocatoria está dirigida a docentes, estudiantes, investigadores, emprendedores, empresas y profesionales interesados en aportar al debate sobre el futuro de la educación en América Latina, con el objetivo de impulsar transformaciones urgentes en el sistema educativo regional.

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