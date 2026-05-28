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Educación e innovación

Ofrecen becas para estudiar maestrías en Estados Unidos: así pueden postular los bolivianos

Profesionales de Bolivia podrán postular a becas para cursar maestrías en The New School, una universidad especializada en ciencias sociales, arte, diseño e investigación. La convocatoria incluye descuentos en matrícula y apoyo económico adicional.

Red Uno de Bolivia

28/05/2026 14:31

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Ofrecen becas para estudiar maestrías en Estados Unidos: así pueden postular los bolivianos. Imagen de referencia.
Bolivia

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Una nueva oportunidad académica se abrió para profesionales bolivianos que buscan estudiar una maestría en Estados Unidos.

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) informó sobre la convocatoria impulsada junto a la Organización de los Estados Americanos y la universidad estadounidense The New School.

El programa ofrece becas parciales para estudios de posgrado en distintas áreas vinculadas a ciencias sociales, investigación, pensamiento crítico, arte y debate público.

Becas y apoyo económico

La convocatoria contempla descuentos de entre el 30% y el 70% en el costo de la matrícula.

Además, la OEA otorgará un apoyo económico único de 4.000 dólares destinado a cubrir parte de la matrícula y tasas académicas.

Áreas disponibles

Las maestrías disponibles incluyen programas en:

  • Economía
  • Política
  • Filosofía
  • Psicología
  • Sociología
  • Estudios históricos
  • Periodismo crítico
  • Escritura creativa
  • Antropología

También existen otras disciplinas relacionadas con el análisis de problemáticas sociales contemporáneas.

Modalidades y duración

Los programas serán desarrollados en idioma inglés y podrán cursarse en modalidad:

  • Presencial
  • Virtual
  • Híbrida

La duración de las maestrías puede extenderse hasta dos años, dependiendo del programa elegido.

Últimos días para postular

El plazo para presentar postulaciones vence este 31 de mayo, por lo que las autoridades recomendaron revisar los requisitos y completar el proceso con anticipación.

Las personas interesadas pueden consultar la oferta académica y detalles de la convocatoria en el portal oficial de The New Schoolhttps://www.newschool.edu/academics/graduate/

Con información de ABI.

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