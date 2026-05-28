Ofrecen becas para estudiar maestrías en Estados Unidos: así pueden postular los bolivianos

Una nueva oportunidad académica se abrió para profesionales bolivianos que buscan estudiar una maestría en Estados Unidos.

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) informó sobre la convocatoria impulsada junto a la Organización de los Estados Americanos y la universidad estadounidense The New School.

El programa ofrece becas parciales para estudios de posgrado en distintas áreas vinculadas a ciencias sociales, investigación, pensamiento crítico, arte y debate público.

Becas y apoyo económico

La convocatoria contempla descuentos de entre el 30% y el 70% en el costo de la matrícula.

Además, la OEA otorgará un apoyo económico único de 4.000 dólares destinado a cubrir parte de la matrícula y tasas académicas.

Áreas disponibles

Las maestrías disponibles incluyen programas en:

Economía

Política

Filosofía

Psicología

Sociología

Estudios históricos

Periodismo crítico

Escritura creativa

Antropología

También existen otras disciplinas relacionadas con el análisis de problemáticas sociales contemporáneas.

Modalidades y duración

Los programas serán desarrollados en idioma inglés y podrán cursarse en modalidad:

Presencial

Virtual

Híbrida

La duración de las maestrías puede extenderse hasta dos años, dependiendo del programa elegido.

Últimos días para postular

El plazo para presentar postulaciones vence este 31 de mayo, por lo que las autoridades recomendaron revisar los requisitos y completar el proceso con anticipación.

Las personas interesadas pueden consultar la oferta académica y detalles de la convocatoria en el portal oficial de The New School: https://www.newschool.edu/academics/graduate/

Con información de ABI.

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