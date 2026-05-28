Rectora de UNIFRANZ está entre los 100 líderes con mayor reputación en Bolivia, según el ranking Merco

La rectora de la Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ), Verónica Ágreda de Pazos, figura entre los 100 líderes con mayor reputación del país en el ranking Merco 2025/2026. El listado destaca a personalidades con mayor reconocimiento por su liderazgo, capacidad de gestión e impacto en Bolivia, y refleja además el creciente protagonismo de las mujeres en espacios de decisión y transformación social.

La presencia de Ágreda en este ranking consolida una trayectoria vinculada a la innovación educativa, el impulso al emprendimiento desde el Instituto de la Mujer y Empresa (IME) y la formación de líderes con visión global. Su trabajo al frente de UNIFRANZ también posicionó a la universidad entre las seis instituciones de formación con mejor reputación corporativa en el país, según Merco Empresas.

“Cuando una mujer es reconocida, se abre un poco más el camino para muchas otras. Y si desde mi rol puedo contribuir a que más mujeres se animen a liderar, entonces este reconocimiento cobra aún más sentido”, destacó Ágreda en distintas intervenciones públicas a propósito de reconocimientos que tienen valor que trasciende lo personal.

El ranking Merco es uno de los monitores de reputación corporativa más importantes de Iberoamérica. Su metodología multistakeholder, compuesta por seis evaluaciones y más de veinte fuentes de información, evalúa la percepción de distintos actores, entre ellos directivos empresariales, analistas financieros, periodistas, líderes de opinión, académicos y consumidores.

En Bolivia, Merco mide cada año la reputación de empresas y líderes a través de indicadores vinculados con ética, innovación, responsabilidad social, calidad de gestión y capacidad de generar confianza. Los resultados se convierten en una referencia para identificar a las organizaciones y personalidades con mayor impacto y credibilidad en el país.

Mujeres que lideran y transforman Bolivia

El ranking Merco Líderes 2025/2026 ubica entre los primeros lugares a referentes del ámbito empresarial y financiero del país. En el “top cinco” nacional figuran Rosario Paz Gutiérrez (Farmacorp), Pablo Bedoya (Banco Nacional de Bolivia), Samuel Doria Medina (Hotel Los Tajibos); María Reneé Centellas (Laboratorios Bagó) y Mario Anglarill Salvatierra (Sofía).

La presencia de mujeres en posiciones estratégicas del ranking refleja un cambio progresivo en el ecosistema corporativo boliviano. Liderazgos femeninos como los de Paz Gutiérrez, Centellas o Ágreda evidencian cómo la gestión con enfoque humano, innovación y sostenibilidad gana espacio en sectores tradicionalmente dominados por los varones. Son más de 20 las mujeres que figuran en el ranking Merco y que abren espacios en el ámbito del liderazgo empresarial.

“Creemos en una educación que transforme vidas y que permita a las personas convertir el conocimiento en acciones concretas para generar impacto en la sociedad”, indicó la rectora nacional de UNIFRANZ, que recientemente fue galardonada con el premio internacional Innovactoras por ese trabajo que abre camino a las mujeres en el ámbito laboral STEM..

Educación con impacto y visión de futuro

Arquitecta de formación y con experiencia académica internacional, Verónica Ágreda asumió el rectorado de Unifranz en 2015 y actualmente lidera la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia (ANUP), desde donde promueve una visión educativa enfocada en la conexión entre la academia y el entorno real, priorizando la innovación, la investigación aplicada y el aprendizaje experiencial.

Bajo su liderazgo, la universidad fortaleció iniciativas relacionadas con tecnología, sostenibilidad, emprendimiento y liderazgo juvenil. Además, impulsa programas orientados al empoderamiento femenino, como el Instituto Mujer y Empresa (IME), espacio que acompaña a mujeres emprendedoras en la construcción de oportunidades económicas y profesionales.

“Las mujeres emprendedoras son una fuerza transformadora capaz de impulsar cambios sostenibles en nuestra sociedad”, afirma Ágreda, quien también participa en redes internacionales vinculadas a la educación y la sostenibilidad.

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