Todo un país en lágrimas: Gustavo Fuss y un abrazo que emocionó a Bolivia

La victoria de Bolivia sobre Surinam no solo desató festejos en todo el país, también dejó una de las escenas más conmovedoras de los últimos tiempos. El relator y periodista Gustavo Fuss no pudo contener las lágrimas en plena transmisión, reflejando el sentir de millones de bolivianos.

El emotivo momento ocurrió mientras relataba el partido en el programa “Firmes con la Verde” de Red Uno. Tras el gol decisivo, Fuss gritó con el alma y, segundos después, abrazó a su hijo, dejando escapar toda la emoción contenida en lágrimas que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Un día después, en Notivisión, el periodista explicó lo que significó ese instante. Recordó que vivió la clasificación de 1993 cuando era niño y que ahora lo experimenta junto a su hijo, en un contexto similar.

“Lo viví cuando tenía cinco años y ahora lo estoy viviendo con mi pequeño. Estamos muy cerca de clasificar”, expresó con la voz entrecortada.

Fuss también confesó que no se percató de que estaba siendo grabado.

“Estaba tan metido en el partido que no me di cuenta. Cuando veo a mi hijo abrazarme, no aguanté. Uno trata de mostrarse fuerte, pero es difícil cuando se vienen tantos recuerdos”, relató, visiblemente conmovido.

Finalmente, compartió un recuerdo íntimo que marcó su vida: la caravana junto a su padre tras la clasificación de Bolivia en 1993.

“Yo soñé con ser futbolista y no pude, pero ver a mi hijo con esa pasión me llena de orgullo. Ese abrazo me dio más fuerza que el mío a él”, concluyó. Un testimonio que hoy resume el sentimiento de todo un país que vuelve a creer.

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