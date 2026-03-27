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Policial

Roban Bs 300 mil a empresa de repuestos en Quillacollo y aprehenden a un sospechoso

Los delincuentes cortaron la energía eléctrica y sustrajeron una caja fuerte, presumiéndose que actuaron con información previa, según el informe de la Policía.

Cristina Cotari

27/03/2026 13:54

Dependencias de la Felcc de Quillacollo. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El comandante regional de la Policía del Valle Bajo, Wilson Flores, informó sobre un robo agravado ocurrido en una empresa de repuestos, donde delincuentes sustrajeron 300 mil bolivianos tras ingresar de manera planificada a las instalaciones.

El hecho se registró el martes 24 de marzo, cuando el propietario, Reynaldo A. E.,, denunció el caso ante dependencias policiales de Colcapirhua. Posteriormente, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del DACI se trasladaron a la empresa, ubicada en la zona El Paso de Quillacollo.

 

 

En el lugar, la Policía evidenció que los ladrones violentaron puertas y cortaron el suministro eléctrico para evitar ser captados por cámaras de seguridad y de  una oficina sustrajeron una caja fuerte que contenía el dinero producto de la actividad comercial.

Flores destacó que, pese a existir equipos de alto valor como computadoras, laptops y maquinaria, los delincuentes solo se llevaron la caja fuerte, lo que hace presumir que tenían información previa sobre el dinero.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al menos tres personas participaron en el robo y existe un sospechoso aprehendido. No se descarta la participación de alguien con conocimiento interno.
 

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