Feminicidio en Samaipata: Cuerpo de la menor apuñalada llega a la morgue de Santa Cruz mientras la Fiscalía alista la imputación

El cuerpo de la adolescente de 15 años fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Cruz para la autopsia de ley, procedimiento clave para la investigación del feminicidio. Tras los actos periciales en Samaipata, las autoridades esperan los resultados científicos que certifiquen las causas del deceso ocurrido de forma instantánea.

El fiscal Alejandro Justiniano informó que se han coordinado labores inmediatas para asegurar la escena y recolectar las primeras evidencias del crimen.

Al respecto, la autoridad señaló: “De manera conjunta con la Felcv hemos verificado un hecho de feminicidio en el que una persona femenina de 15 años de edad, ha cesado la vida a raíz de un hecho lamentable”.

El principal sospechoso, un hombre de 22 años, ya se encuentra bajo custodia policial y deberá prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público en las próximas horas. Sobre su situación jurídica, Justiniano explicó: “Se dispuso su aprehensión por la Policía debido a que él tenía una relación amorosa con la víctima”.

La Fiscalía fundamentará su pedido de detención preventiva basándose en elementos indiciarios que confirman el vínculo sentimental que el agresor mantenía con la menor. “Por el teléfono se tienen los mensajes de texto, e incluso algunos regalos y obsequios que este señor le hacía a la menor”, detalló el fiscal asignado.

Finalmente, se espera que el juez cautelar determine el traslado del imputado al centro de rehabilitación de Palmasola una vez concluidos los términos legales. El fiscal concluyó que se acumularán todos los elementos necesarios “para ser puestos a disposición del juez y solicitar la detención preventiva”.

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