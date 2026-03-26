“Había una orden de alejamiento”: La joven de 15 años fue citada con engaños para ser asesinada

Vecinos y familiares relatan el acoso constante que sufría la adolescente antes del fatal desenlace en una zona alejada.
26/03/2026 19:55
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La víctima de 15 años que fue apuñalada en Samaipata, Santa Cruz, ya sufría acoso y contaba con medidas de protección.
La madre de la menor, sumida en el dolor, relató la saña del ataque: “La acuchilló a mi hija, le dio 5 cuchillazos; según ella le terminó a él ayer, esa era su rabia”.
A pesar de que existía una orden de alejamiento, el agresor de 22 años logró citar a la adolescente con engaños en una zona alejada. "Yo le dije que el día que la toque a mi hija se iba a ir preso, ya mi hija no quería que sea su amigo", lamentó la progenitora al llegar al lugar donde el cuerpo yacía sin vida.
Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y la aprehensión del sujeto en la escena del crimen. Una vecina del sector expresó el sentimiento colectivo de vulnerabilidad ante la prensa: “Estamos consternados, no hay palabras en estos momentos”.
El fiscal asignado al caso confirmó que la relación sentimental y el historial de violencia están plenamente documentados a través de dispositivos móviles y testimonios clave.
En sus declaraciones, la autoridad ministerial subrayó que: “Se dispuso su aprehensión debido a que él tenía una relación amorosa; acumularemos los indicios para solicitar la detención preventiva en Palmasola”.
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