Aprehenden a sujeto de 22 años tras feminicidio por apuñalamiento en Samaipata

En el municipio de Samaipata, Santa Cruz, se registró el feminicidio de una adolescente de 15 años, quien perdió la vida de forma instantánea tras ser atacada. Según los informes preliminares, la víctima recibió cinco puñaladas en la región del pecho, presuntamente propinadas por su ex pareja sentimental.

La Policía y la Fiscalía de Samaipata actuaron para realizar el levantamiento legal del cuerpo y proceder al precintado de la escena del crimen. Actualmente, los restos de la menor han sido trasladados a la ciudad de Santa Cruz, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar los pormenores del deceso.

El principal sospechoso, un hombre de 22 años de edad, fue aprehendido en el lugar del hecho y permanece bajo custodia policial a la espera de su declaración informativa. El fiscal asignado al caso confirmó la situación jurídica del sujeto señalando que: “Se dispuso su aprehensión por la Policía debido a que él tenía una relación amorosa con la víctima”.

Las autoridades ya cuentan con indicios materiales que vinculan al detenido con la menor, tales como mensajes de texto y diversos obsequios hallados durante las pesquisas iniciales.

El fiscal detalló que: “De manera conjunta con la FELCV hemos verificado un hecho de feminicidio en el que una persona femenina de 15 años de edad ha cesado la vida a raíz de un hecho lamentable”.

Mira la programación en Red Uno Play