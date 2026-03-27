Buscan en el Trópico una avioneta que salió sin autorización desde Santa Cruz

Autoridades activaron un operativo en el Trópico para ubicar una avioneta que habría salido de Santa Cruz sin autorización, sin plan de vuelo y sin pasar por controles de narcóticos, según informó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.

Este viernes, un helicóptero sobrevuela la zona con personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en el marco de las tareas de búsqueda e investigación.

Horas antes, la autoridad indicó que recibió información sobre una aeronave con características similares a la reportada el día anterior, que habría despegado de forma irregular.

“Tenemos datos de que una avioneta salió sin plan de vuelo, sin informar a NAABOL ni someterse a revisión de narcóticos. Estamos investigando y en las próximas horas tendremos novedades”, señaló Justiniano.

El viceministro agregó que se trabaja para establecer qué ocurrió con la aeronave y determinar posibles responsabilidades.

Por el momento, el caso se mantiene en investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

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