¡Atención Bolivia! Así llega Irak al partido del martes

Tras la victoria de Bolivia por 2-1 ante Surinam, ahora el foco está puesto en Irak, rival directo en el partido del martes por un cupo al Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 23:00 (hora boliviana) y definirá a uno de los últimos clasificados, que se sumará al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

El combinado iraquí llega tras vencer a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de las eliminatorias de la AFC, resultado que le permitió acceder a esta instancia decisiva. Dirigidos por Graham Arnold, los asiáticos buscarán su segunda participación en una Copa del Mundo, luego de su única presencia en México 1986.

Sin embargo, su camino no ha sido sencillo. La situación geopolítica en Medio Oriente ha afectado directamente la planificación del equipo, obligándolo a adelantar su viaje debido al cierre del espacio aéreo en la región. Incluso, el plantel solicitó a la FIFA la postergación del partido, pedido que fue rechazado.

Pese a estas dificultades, Irak ha encontrado en México un apoyo inesperado. Desde su llegada el pasado 22 de marzo a Monterrey, el equipo ha sido arropado por la afición local, que lo ha acompañado en entrenamientos y en su día a día, generando un ambiente positivo en la previa del encuentro.

Desde Bolivia también llegan voces de confianza. El histórico Carlos Borja destacó que el triunfo ante Surinam fue producto del temperamento del equipo, una virtud que será clave en el choque definitivo.

Así, con realidades distintas pero la misma ambición, Bolivia e Irak se medirán en un duelo que definirá quién sigue soñando con el Mundial.

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