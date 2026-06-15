Locura en el Mundial: Red Uno vivió la pasión del Fan Fest de Miami

El Mundial 2026 no solo se juega dentro de la cancha. También se vive con intensidad en las tribunas, las calles y los espacios destinados a los aficionados. Uno de esos puntos de encuentro es el Fan Fest de Miami, donde Red Uno de Bolivia estuvo presente para conocer de cerca cómo se vive la fiesta más grande del fútbol.

Miles de hinchas se dieron cita en el lugar para seguir los partidos, alentar a sus selecciones y compartir la emoción mundialista. Entre ellos destacaron los seguidores de Haití, quienes no dejaron de cantar y gritar el nombre de su país, demostrando su orgullo y apoyo incondicional pese a las dificultades que enfrenta su selección.

También hubo espacio para escuchar a los aficionados de Brasil, quienes expresaron su descontento tras el empate 1-1 de la Canarinha frente a Marruecos. Muchos coincidieron en que esperaban una victoria y consideraron que el equipo tiene margen para mejorar en los próximos encuentros del torneo.

Por el lado de los marroquíes, la sensación fue distinta. Los hinchas celebraron el empate conseguido ante una de las potencias del fútbol mundial, aunque algunos señalaron que su selección tuvo oportunidades para conseguir un resultado aún mejor frente a Brasil.

Con entrevistas, testimonios y el ambiente que se vive en cada rincón del Fan Fest, Red Uno logró acercarse al corazón del aficionado que respira Mundial las 24 horas del día. Una experiencia que refleja cómo la Copa del Mundo une culturas, emociones y sueños en un mismo escenario.

Desde Miami, la pasión mundialista sigue creciendo y Red Uno continúa llevando a los hogares bolivianos las historias, reacciones y emociones que hacen único al torneo más importante del planeta.

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