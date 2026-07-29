Zidane fiel a Francia: rechazó todas las ofertas por dirigir a su selección

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó este martes la llegada de Zinedine Zidane como entrenador de la selección nacional, tras un proceso de negociaciones que se extendió por más de 18 meses. El legendario exjugador y técnico del Real Madrid había rechazado propuestas de clubes de élite y contratos millonarios, incluido uno de más de 100 millones de euros del Al-Hilal saudí, con el objetivo de esperar a Les Bleus.

En su presentación, Zidane explicó la razón de su decisión: “Durante cuatro o cinco años recibí ofertas para dirigir un club y las rechacé todas por la selección francesa. Lo único que quería hacer después del Madrid era dirigir a Francia”.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, relató cómo se gestó el acuerdo tras la salida de Didier Deschamps en enero de 2025:

“En nuestras conversaciones se produjo un encuentro de dos deseos: el suyo de cumplir un sueño y el nuestro de contar con alguien que tiene carisma, competencia y el cariño del pueblo francés”.

Uno de los momentos más comentados de la conferencia fue la aclaración de Zidane sobre su contrato vitalicio con Adidas, que generó preguntas por el patrocinio oficial de Nike en la selección. “No existe un contrato vitalicio. Tengo un acuerdo, pero no interfiere con la selección”, aseguró. Diallo añadió que, como seleccionador, vestirá Nike, aunque fuera de ese rol mantiene libertad personal.

Zidane debutará oficialmente el 25 de septiembre de 2026 frente a Turquía en la UEFA Nations League. Su contrato se extiende hasta el Mundial 2030, marcando el inicio de una nueva etapa para el fútbol francés bajo la conducción de una de sus máximas leyendas.

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