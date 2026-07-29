Inicia un nuevo ciclo rumbo al 2030: Ancelotti lidera la reconstrucción de Brasil

La caída frente a Noruega en los octavos de final del Mundial dejó a Brasil en estado de shock. Pero lejos de cortar el proceso, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió apostar por la continuidad de Carlo Ancelotti, quien ya prepara un cambio generacional con miras al próximo ciclo mundialista.

El plan incluye la salida de referentes históricos: Neymar Jr. confirmó su retiro internacional, mientras que veteranos como Danilo y Alex Sandro no figuran en la nueva hoja de ruta. Otros nombres de peso —Casemiro, Marquinhos y Alisson— podrían ir cediendo espacio progresivamente.

En contrapartida, el proyecto abre la puerta a una camada de jóvenes promesas: Endrick, Estevao, Rayan, Joao Pedro, Wesley y Arthur son parte del radar del cuerpo técnico. Vinicius Jr., Rodrygo y Gabriel Magalhães asumirán el rol de líderes intermedios para guiar a los debutantes en la transición.

La estrategia también contempla una mayor integración con las divisiones juveniles y un seguimiento exhaustivo de talentos en clubes locales e internacionales. “Este es el inicio de una nueva etapa. Queremos un equipo competitivo y preparado para representar a Brasil en cada torneo”, señaló Rodrigo Caetano, coordinador general de selecciones.

El calendario inmediato marca amistosos contra Australia en septiembre y otra ventana en noviembre, antes de las Eliminatorias de 2027 y la Copa América 2028 en Estados Unidos. Con Ancelotti al mando, Brasil busca reconstruirse y volver a ser protagonista en el Mundial 2030.

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